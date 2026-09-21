Turbulentní léto má za sebou Pavel Šulc. Reprezentační záložník laboroval se zraněním a do toho se řešila jeho pozice v Lyonu. Jak sám přiznává v rozhovoru pro ČT sport, reálně byla ve hře i možnost odchodu z francouzského velkoklubu. Teď je před ním náročný program Ligy národů, a jak sám tvrdí, bude to masakr. Přímé přenosy odvysílá ČT sport a ČT sport Plus.
Šulc ještě v sobotu večer ve francouzské lize přispěl asistencí k vítězství Lyonu 4:0 nad Rennes. Olympique se tak posunul na druhé místo neúplné tabulky a v Ligue 1 zůstává neporažený.
V neděli už se Šulc hlásil v Praze. „Přijel jsem autem na natáčení reklamy. Byl to náročný den, ale patří to k tomu, jsem zvyklý. Natáčí to se mnou skvělá parta lidí, nožičky byly stále těžší a těžší,“ poznamenal v rozhovoru, který vznikl právě v rámci natáčení reklamy pro Tipsport.
Nový kouč české reprezentace Santi Denia s ním možná počítá do pozice útočníka. „V Lyonu je to teď padesát na padesát. Z půlky útok, z půlky obrana, hrajeme něco jako diamant na dvě křídla a já jsem nejvysunutější záložník. Nehraje to u mě nějak velkou roli, jestli budu útočník, nebo staženější útočník. Není to moc velký rozdíl.“
Ve hře ho maličko podle jeho slov ovlivňuje otok kosti. „Mám to a budu to mít – edém na kosti, modřinu v koleni. Nějak zásadně mě to neomezuje, ale v nějakých situacích je to bolestivé, když je tvrdší hřiště. Jsou lepší i horší dny. Zatím mi vychází lepší dny na zápasy,“ popisuje Šulc.
Snaží se nebrat žádné léky proti bolesti. „Když mi bude blbě, vyřeší se to zmenšenou minutáží. Jediná léčba je klid, tři měsíce s berlemi, a to bohužel nejde. Snad příští léto, když tam není žádný turnaj, tam by mohl být měsíční klid a dalo by se to nějak do kupy,“ doplňuje.
Mohl se v rámci letní kvalifikace o Ligu mistrů představit na Spartě. To ale kvůli zranění nedopadlo.
„Mrzelo mě to, určitě jsem si chtěl zahrát na Letné, měl jsem to tam vždycky rád. Rodina mě mohla vidět, kamarádi mohli přijet a nemuseli za mnou do Francie, ale bohužel to nevyšlo a potřeboval jsem se dát zdravotně do pořádku. A nevyšla ani Liga mistrů. Doma jsme to nezvládli po standardkách, byla to trochu smůla,“ mrzí Šulce po krachu s Fenerbahce.
V létě se rozvířily spekulace o jeho možném odchodu z Lyonu, kde však nakonec zůstal. Padala jména celků jako Leeds či Juventus.
„Odchod ve hře určitě byl. Ale já jsem řekl manažerům i v klubu, ať mi řeknou něco konkrétního. Nechtěl jsem vědět, zda se nějaký klub ptá. Reálně se kluby ozývaly, ale nepotkalo se to na penězích, pak řekli, že za mě tolik dát nechtějí. Nejsem talent, že by mi bylo dvacet let, ale možná kdybych měl portugalský pas, prodával bych se lépe, což nechci, aby znělo blbě,“ říká upřímně Šulc.
Na reprezentační sraz pod Deniou je velice zvědavý. „Z realizáku jsem s nikým nemluvil. Těším se na to a uvidíme, co nás bude čekat. V pátek jsem se dozvěděl, že jedu na reprezentaci. Radek Bejbl mě možná jednou trénoval, ale víc ne.“
Hráči by měli mít nově k dispozici i výživového poradce. „Servis, co se týče kuchyně, byl vždycky dobrý, ale určitě se hodí tam mít výživového poradce. Překvapilo mě, že tam padlo, že trenér doufá, že všichni přijedeme, tak uvidíme,“ směje se Šulc.
Český tým čeká Chorvatsko, Anglie a Španělsko. Světová extratřída. „Soupeři jsou dobří, to je samá síla. Nebude to snadné. Vůbec nevím, jak do těch zápasů půjdeme, jestli tak, že se budeme snažit hrát fotbal, že nezaparkujeme ve vápně, ale doufám, že to tak bude, a věřím, že i kluci v nároďáku si to tak přejí,“ dodává Šulc.
Hrát čtyři zápasy v jedenácti dnech ale považuje za přespříliš. „Za mě to je masakr. Přemýšlel jsem, jestli ta nominace nebude širší, abychom se mohli prostřídat. Reálně nikdo nemůže zvládnout odehrát čtyři zápasy. Bude se to určitě muset rozdělit mezi celý kádr, co tam bude,“ je přesvědčen jeden z pilířů reprezentace.