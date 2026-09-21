Příchod Santiho Denii k české reprezentaci provádí velká očekávání. První zahraniční trenér v historii národního týmu chce tuzemskému fotbalu především pomoci v rozvoji a ideálně vyhrát hned v prvním utkání doma proti Chorvatsku. Jaké jsou další jeho poznatky, které byl schopen za pár týdnů v novém působišti načerpat? Přímé přenosy zápasů sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
V pátek oznámil španělský trenér Denia svou první nominaci českého nároďáku. Povolal šestadvacet hráčů, mezi nimi i trojici nováčků Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. V pondělí je na úkor zraněných Davida Zimy a Devise Višinského doplnila další nová jména: Ondřej Kričfaluši a Martina Šuberta.
„Pracovali jsme na tom dva měsíce. Usilovně jsme se věnovali výběru hráčů a sledovali jejich profily tak, aby zapadli do národního týmu. Chtěli jsme vytvořit správně vyváženou sestavu pro čtyři velmi obtížné zápasy, které nás čekají. Vybrali jsme šestadvacet hráčů, abychom měli dostatek možností na jednotlivých pozicích,“ říká v rozhovoru pro ČT sport Denia.
Po více než osmi týdnech poznávání nového prostředí už má do určité míry zmapovaný terén. „Úroveň českého fotbalu mě velmi těší. Týká se to jak první ligy, tak hráčů působících v zahraničí. Je to opravdu vysoká úroveň. Mám radost také z českých klubů v evropských soutěžích, protože je to důležité pro hráče, kteří tím získávají mezinárodní zkušenosti. Čeští fanoušci jsou velice zapálení a ženou svůj tým dopředu.“
Po jeho jmenování na konci července následovala Deniova spanilá jízda po prvoligových zápasech, často byl spatřen v hledišti. „Myslím, že také úroveň trenérů v Česku je velmi dobrá. Líbí se mi způsob, jakým české tým hrají i složení jejich mužstev. O kvalitě českého fotbalu svědčí také postup na mistrovství světa a současné působení v elitní skupině Ligy národů.“
Přesto jsou podle něj dva měsíce na něco velice krátká doba. „Máme nastudovanou strukturu českých reprezentací. Zatím jsme ale neměli dostatek času cokoli výrazněji rozvíjet nebo přicházet s novými nápady. Soustředili jsme se především na poznávání prostředí a hráčů, abychom zvládli tuto reprezentační přestávku,“ říká Denia.
Od listopadu se chce začít pravidelně setkávat s trenéry všech českých výběrů, a jak sám tvrdí, zvyšovat úroveň českého fotbalu a dál ho zlepšovat.
„Ve fotbalu je samozřejmě nejdůležitější vítězit, ale pro nás je důležitý také dlouhodobý rozvoj a vytvoření struktury pro budoucí hráče. Když jsem před šestnácti lety začínal ve španělské federaci, soustředili jsme se hlavně na to, aby trenéři znali systém a mluvili stejným jazykem. To chceme přenést také sem, ale také chceme zachovat esenci českého fotbalu a osobnost českého fotbalisty,“ pokračuje ve vyjmenovávání svých vizí.
Veřejnost ho mnohdy vidí jako zachránce české reprezentace. Jak on sám takový náhled vnímá?
„Určitě to není tak, že bychom se chtěli nad někoho povyšovat. Především chci pomáhat, nejen hráčům, ale i trenérům. Jsem pouze jeden z mnoha. Důležité bude mít kvalitní realizační tým, který bude pracovat na rozvoji,“ ubezpečuje.
Český tým čeká vedle Chorvatska také Anglie a Španělsko. Z žádného týmu prý Denia strach nemá. „Ale respekt určitě ano. Upřímně jsme se soustředili na své hráče, chceme být připravení. Když věnujete energii zlepšování mužstva, přináší to výsledky, vím z vlastní zkušeností. Chceme přesvědčit české hráče, aby přijali způsob, jakým chceme pracovat.“
Některé ale nepřesvědčil. Například Patrika Schicka, který již dříve oznámil, že v národním týmu končí.
„Mluvil jsem s řadou hráčů včetně Patrika. Jsou to ale soukromé rozhovory, jejichž obsah nebudu dál zveřejňovat. Hráči ale musí chtít reprezentovat svou zemi. Nejde o peníze, ale o to, že do toho týmu chcete patřit.“
Co je tedy jeho primárním cílem? „Vítězství nad Chorvatskem. Samozřejmě bychom se chtěli udržet v elitní skupině Ligy národů. Ale když se díváte příliš daleko dopředu, ztrácíte energii. Byl bych moc rád, kdyby se podařilo zapojit všechny hráče, pro tým by to bylo moc dobře. Ale ještě nevíme, zda to bude možné,“ tvrdí Denia.