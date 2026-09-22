Fotbal

Nejsem spokojený s vytížením v Hoffenheimu. Chtěl bych hrát, hodilo by se to i pro repre, říká Hranáč


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Hranáč: Zvykáme si na novinky v reprezentaci, máme nová pravidla
Zdroj: ČT sport

V národním týmu je momentálně volbou na pozici stopera do základní sestavy, což se nedá říct o klubové scéně. Obránce Hoffenheimu Robin Hranáč může na prvním reprezentačním srazu pod novým koučem Santi Deniou získat herní minuty. V německém celku nehraje pravidelně, z čehož pochopitelně není nadšený.

V Bundeslize zatím Hranáč posbíral jako střídající hráč ve dvou utkáních pouze 48 minut. Poslední tři utkání včetně duelu v Evropské lize proseděl na lavičce. „Nejsem spokojený s vytížením, samozřejmě to řeším. Chtěl bych hrát co nejvíc, což by se hodilo i pro repre. Cítím se skvěle. Jsem připravený, protože tréninky probíhají v absolutní kvalitě,“ říká šestadvacetiletý obránce.

V reprezentaci se opět potkává s dvojicí parťáků z Hoffenheimu a jsou v kompletním složení, žádné zranění do toho nevstoupilo. Také Adam Hložek a Vladimír Coufal jsou na srazu.

„Je to určitě výhoda, že se známe z klubu a známe tu každodenní práci. Reprezentace z toho může těžit. Zároveň i pro nás je to super, že jsme v Německu tři Češi a je to jiný vztah než s ostatními kluky v klubu,“ prohlásil Hranáč.

Na letním mistrovství světa odehrál všechna tři utkání. Očekává se, že i pod novým trenérem Deniou by měl dostávat prostor. Se spoluhráči nyní zjišťuje novinky v novém realizačním týmu. „Všichni si zvykáme. Máme nový hotel, nová pravidla. Postupně se do toho vžíváme a myslím si, že by to mělo přinést kýžený efekt,“ hlásí Hranáč.

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Zdroj: ČT sport

Na Strahově, kde se pravidelně připravuje národní tým, už Hranáč komunikuje s Deniou a spol. a postupně získá poznatky o novém stylu. „Proběhla zatím jen jedna jednotka, většinou regenerační pro hráče, kteří hráli o víkendu. Nebylo to nic neobvyklého, uvidíme teď v průběhu týdne, až se budou řešit taktické věci,“ přidal bývalý bek Plzně.

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