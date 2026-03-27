Pohledem grafů a čísel: Kovář šel na jistotu a poslal Česko do finále play-off

Detailní příprava se vyplatila. Brankář české reprezentace Matěj Kovář si irské penaltové exekutory nastudoval, v rozstřelu lapil dva z pěti pokusů a dostal Eden do varu. V pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi děkoval trenérům gólmanů a pochvaloval si, že si společně udělali dobrý domácí úkol.
„Dělali jsme si s trenéry brankářů přípravu na penaltový rozstřel a podle toho jsme se rozhodli. Vyšlo to a díky Bohu za to,“ prohlásil Kovář.
Rodák z Uherského Hradiště sázel na to, že Irové budou zahrávat pokutové kopy tak, jako v nedávné minulosti. „Kopali hráči, kteří už mají něco za sebou, takže se díváte, studujete. Potvrdilo se, že jsme si s trenéry udělali dobrý domácí úkol,“ dodal.
Ve hře nervů ho sice nejprve přechytračili Troy Parrott, Adam Idah a Robbie Brady, ale proti dalším dvěma exekutorům už radostně pumpoval Kovář. A nutno podotknout, že v nejdůležitějších chvílích. Poté, co Mojmír Chytil uzavřel třetí sérii střelou do rukavic Caoimhína Kellehera, se totiž český tým přiblížil vyřazení.
Čtvrtou sérii následně zahájil Finn Azaz, který v kariéře příliš pokutových kopů nezahrával – dle statistického portálu Opta všehovšudy tři. Dva proměnil, jeden zahodil.
Obě úspěšné rány poslal pětadvacetiletý záložník Southamptonu doprava a stejnou stranu si vybral i ve čtvrtek večer v Edenu. Naneštěstí pro něj to ale Kovář po svém domácím úkolu předpokládal, vrhl se k tyči a tygřím skokem vrátil Česko do hry.
Patrik Schick krátce nato s přehledem proměnil a k „bílému bodu“ došel Alan Browne. Třicetiletý záložník Middlesbrough nejprve hypnotizoval Kováře pohledem, po hvizdu švédského rozhodčího Glenna Nyberga si dal načas, vystřelil až po více než 10 sekundách a nechal strážce české svatyně opět vyniknout.
A kam vystřelil? Na své oblíbené místo doleva, které si vybral čtyřikrát z posledních pěti pokusů. „Chce to pořádnou kuráž jít kopat penaltu, takže já ani nikdo v týmu jim nic vyčítat nebudeme,“ řekl na adresu spoluhráčů Parrott, největší současná hvězda irské reprezentace.
Sám totiž dobře ví, jaké to je v této činnosti selhat. Loni v listopadu se v deváté minutě nastavení rozhodl pro „panenkovský dloubák“ v zápase nizozemské Eredivisie proti Twente Enschede, překopl branku a Alkmaar prohrál 0:1.
„O to víc si jich vážím za to, že tam v téhle situaci šli a penaltu kopali. Nemuseli, mohli říct, že nechtějí. Jsem hrdý na tým a na každého Ira, který nás podporoval,“ dodal Parrott.
