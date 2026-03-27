Pohledem grafů a čísel: Kovář šel na jistotu a poslal Česko do finále play-off


před 3 hhodinami|Zdroj: Opta, ČT sport
Penaltový rozstřel v utkání Česko – Irsko
Detailní příprava se vyplatila. Brankář české reprezentace Matěj Kovář si irské penaltové exekutory nastudoval, v rozstřelu lapil dva z pěti pokusů a dostal Eden do varu. V pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi děkoval trenérům gólmanů a pochvaloval si, že si společně udělali dobrý domácí úkol.

„Dělali jsme si s trenéry brankářů přípravu na penaltový rozstřel a podle toho jsme se rozhodli. Vyšlo to a díky Bohu za to,“ prohlásil Kovář.

Rodák z Uherského Hradiště sázel na to, že Irové budou zahrávat pokutové kopy tak, jako v nedávné minulosti. „Kopali hráči, kteří už mají něco za sebou, takže se díváte, studujete. Potvrdilo se, že jsme si s trenéry udělali dobrý domácí úkol,“ dodal.

Ve hře nervů ho sice nejprve přechytračili Troy Parrott, Adam Idah a Robbie Brady, ale proti dalším dvěma exekutorům už radostně pumpoval Kovář. A nutno podotknout, že v nejdůležitějších chvílích. Poté, co Mojmír Chytil uzavřel třetí sérii střelou do rukavic Caoimhína Kellehera, se totiž český tým přiblížil vyřazení.

Čtvrtou sérii následně zahájil Finn Azaz, který v kariéře příliš pokutových kopů nezahrával – dle statistického portálu Opta všehovšudy tři. Dva proměnil, jeden zahodil.

Penaltová historie Finna Azaze
Zdroj: Opta

Obě úspěšné rány poslal pětadvacetiletý záložník Southamptonu doprava a stejnou stranu si vybral i ve čtvrtek večer v Edenu. Naneštěstí pro něj to ale Kovář po svém domácím úkolu předpokládal, vrhl se k tyči a tygřím skokem vrátil Česko do hry.

Patrik Schick krátce nato s přehledem proměnil a k „bílému bodu“ došel Alan Browne. Třicetiletý záložník Middlesbrough nejprve hypnotizoval Kováře pohledem, po hvizdu švédského rozhodčího Glenna Nyberga si dal načas, vystřelil až po více než 10 sekundách a nechal strážce české svatyně opět vyniknout.

Penaltová historie Alana Brownea
Zdroj: Opta

A kam vystřelil? Na své oblíbené místo doleva, které si vybral čtyřikrát z posledních pěti pokusů. „Chce to pořádnou kuráž jít kopat penaltu, takže já ani nikdo v týmu jim nic vyčítat nebudeme,“ řekl na adresu spoluhráčů Parrott, největší současná hvězda irské reprezentace.

Sám totiž dobře ví, jaké to je v této činnosti selhat. Loni v listopadu se v deváté minutě nastavení rozhodl pro „panenkovský dloubák“ v zápase nizozemské Eredivisie proti Twente Enschede, překopl branku a Alkmaar prohrál 0:1.

„O to víc si jich vážím za to, že tam v téhle situaci šli a penaltu kopali. Nemuseli, mohli říct, že nechtějí. Jsem hrdý na tým a na každého Ira, který nás podporoval,“ dodal Parrott.

Související články

Mířit tvrdě a nahoru. Kliment byl hrdinou, tlak si v rozstřelu nepřipouštěl

27. 3. 2026

Mířit tvrdě a nahoru. Kliment byl hrdinou, tlak si v rozstřelu nepřipouštěl

Nazval bych to epickou bitvou se vším všudy. Před mužstvem smekám, řekl Koubek

27. 3. 2026

Nazval bych to epickou bitvou se vším všudy. Před mužstvem smekám, řekl Koubek

Krejčí: Ukázali jsme bojovnost a srdce. Doufám, že nás to před Dánskem nabudí

27. 3. 2026

Krejčí: Ukázali jsme bojovnost a srdce. Doufám, že nás to před Dánskem nabudí

SESTŘIHSen o MS stále žije. Češi zvládli penaltové drama proti Irsku, zaskvěl se Kovář

27. 3. 2026

Sen o MS stále žije. Češi zvládli penaltové drama proti Irsku, zaskvěl se Kovář
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.