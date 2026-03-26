Nedávný kapitán začíná nejdůležitější utkání fotbalové reprezentace v tomto roce na lavičce. V základní sestavě na semifinále play-off o mistrovství světa proti Irsku chybí Tomáš Souček. Nový trenér národního týmu Miroslav Koubek vsadil při své premiéře na velmi ofenzivní sestavu s dvěma útočníky Tomášem Chorým a Patrikem Schickem.
Záložník West Hamu Souček od listopadu 2021 nehrál v soutěžním zápase od začátku jen předloni na podzim proti Gruzii, kdy scházel kvůli trestu za žluté karty.
V zahajovací jedenáctce podle očekávání nechybí někdejší kapitán Vladimír Darida, který se na baráž vrátil do národního mužstva po téměř pěti letech. Spolu s ním bude ve středu zálohy operovat Lukáš Provod, jedna z ofenzivních opor Pavel Šulc by podle zveřejněné grafiky měl hrát výše vedle Schicka.
Základní sestavy na zápas play-off o MS:
Česko: Kovář – Holeš, Hranáč, Ladislav Krejčí II – Coufal, Provod, Darida, D. Jurásek – Schick, Šulc – Chorý.
Irsko: Kelleher – O'Brien, Collins, O'Shea – Coleman, Taylor, Molumby, Manning – Ogbene, Azaz – Parrott.
Koubek podle předpokladů zvolil rozestavení na tři střední obránce, které se mu osvědčilo při minulém angažmá v Plzni. Na levém stoperu bude nový kapitán reprezentace Ladislav Krejčí. Pásku převzal po Součkovi, který o ni přišel po listopadovém posledním zápase s Gibraltarem za to, že tým v Olomouci nešel na děkovačku ke „kotli“ nejvěrnějších fanoušků.