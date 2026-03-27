Mířit tvrdě a nahoru. Kliment byl hrdinou, tlak si v rozstřelu nepřipouštěl

Jan Kliment proměněnou penaltou poslal český tým do finále play-off baráže o MS. Velký tlak si prý nepřipouštěl, chtěl střílet tvrdě a nahoru, aby na střelu irský gólman nedosáhl. Kliment mluvil také o Dánsku, kde dříve působil. Právě proti dánskému týmu nastoupí Češi v rozhodujícím duelu.
Český tým v rozstřelu vyhrál 4:3 i díky Klimentovi, který proměnil rozhodující poslední penaltu. „Nechci nějak machrovat, ale upřímně, necítil jsem úplně tlak. Kdyby irský hráč přede mnou proměnil, byl by tlak asi jiný, že jo. Ale když i pátou penaltu Kovy chytil, nebyl jsem v situaci, že když nedám, zkazím to úplně všem. Bylo to už jen na mně, měl jsem to nachystané,“ uvedl Kliment.
„Žádný recept na pátou sérii nemám. Dýchal jsem hodně zhluboka. Věděl jsem, kam to chci kopnout, a hlavně jsem to chtěl dát co nejtvrději,“ řekl se smíchem jihlavský rodák. „Pár penalt jsme viděli, brankář Kelleher chodí spíš k zemi. Bylo to vidět i u penalty Mojmíra Chytila. Kdyby balon zvedl, jako třeba Krejda (Ladislav Krejčí), byl by to gól. Proto jsem se to snažil dát nahoru, ale zase existuje nějaká hranice, kdy vám to může ujet. Dopadlo to dobře,“ dodal.
Nácvik penalt byl během srazu součástí přípravy. „Měli jsme daných pět jmen. Jedna změna tam pak byla, ale nechci být konkrétní. V průběhu prodloužení a na základě tréninku jsme se rozhodli pro tuhle pětici. A vyšlo to,“ oddechl si trenér Miroslav Koubek.
Jedinou změnou v předem připravené pětici exekutorů byl zřejmě právě Kliment. Na hřiště se dostal až ve 103. minutě jako šestý český střídající hráč. „Myslím, že první čtyři tam byli napsaní hned a pak se tak nějak říkalo. Ani nevím jak, někdo se mě zeptal a říkám, že jdu, že můžu. A tím to bylo vyřešené,“ uvedl Kliment.
Po vítězné penaltě zamířil k rohovému praporku, kde na něj v euforických oslavách naskákal celý tým. „Bylo to skvělé, ale trochu jiné, než když dám gól ze hry. Nebyla to ale moje chvíle, byla to chvíle celého mužstva,“ poukázal.
Poslední krok k postupu na šampionát musí český tým udělat proti Dánsku, které porazilo Severní Makedonii hladce 4:0. Olomoucký kanonýr v letech 2016–2018 působil v Bröndby Kodaň. „Zatím jsme se na Dány nepřipravovali. Hrál jsem tam, některé z nich asi znám. Mají výborné hráče z Premier League. Ale to je ještě před námi. Soustředili jsme se na Iry, o to teď šlo,“ řekl Kliment.