Krejčí: Ukázali jsme bojovnost a srdce. Doufám, že nás to před Dánskem nabudí

Kapitán reprezentace Ladislav Krejčí byl nadšený, že v prvním utkání v nové funkci dovedl Česko k postupu do finále play-off o mistrovství světa. Věří, že týmový výkon mužstvo před úterním duelem s Dánskem nabudí. Semifinálová bitva s Irskem skončila po základní hrací době i prodloužení 2:2, o euforii v Edenu rozhodla až penaltová loterie. Krejčí v zápase vybojoval pokutový kop, v 86. minutě vyrovnal a uspěl také v rozstřelu.
Národní tým brzy prohrával o dva góly, ale nevzdal se a v penaltovém dramatu vydřel postup. „Chtěli jsme rozhodnout už v prodloužení, ale nevadí, pak jsme to zvládli týmově v penaltách. Jak hráči, tak Kovy (Matěj Kovář, pozn. red.) v bráně. Skvělá práce. Doufám, že nás to nabudí do dalšího zápasu. Určitě to nějaká pozitivní vlna je,“ vyzdvihl Krejčí gólmana, který v rozstřelu chytil dvě penalty.
Sám výrazně přispěl k obratu. Nejprve po faulu na něj snížil Patrik Schick ve 27. minutě z penalty na 1:2. V 86. minutě si Krejčí hlavou zády k brance po přímém kopu Michala Sadílka připsal čtvrtý gól v reprezentaci a poslal zápas do prodloužení. V rozstřelu pak uspěl jako úvodní český exekutor.
„Před naším prvním gólem jsem se snažil prodloužit balon dozadu a soupeř mě naštěstí chytil za dres. A druhá branka? Skvělý míč na přední tyč a já jsem hlavičkoval za sebe. Ani nevím, jestli se to odrazilo od Ira do brány, nebo to tam šlo přímo. To už nevím, to už bylo za mnou,“ popsal Krejčí.
Penaltový rozstřel je podle něj otázkou štěstí, ale také koncentrace v daný moment. „Věřili jsme si, ale sebevědomí bylo před penaltami určitě i na druhé straně,“ poznamenal obránce Wolverhamptonu.
Zápas byl podle něj nesmírně těžký po fyzické stránce. „Hodně soubojový, náběhový. Na začátku těžká dvacetiminutovka, nedostali jsme se do toho, jak jsme chtěli. Nový systém, nové věci, chvíli to trvá. Ale pak jsme ukázali bojovnost, srdce,“ upozornil Krejčí. „Může se stát, že něco nebude podle našich představ, ale bojovnost až do poslední minuty tam byla. Dokázali jsme do konce základní doby vyrovnat,“ vyzdvihl Krejčí.
Zdůraznil, že reprezentace je před finále s Dánskem teprve v půlce baráže. „Tam se pojede od znovu. Ale je důležité, že bojovnost nás dovedla až do konce k cíli. To je důležité si uvědomit v příštím zápase,“ dodal nový kapitán.