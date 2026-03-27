Nazval bych to epickou bitvou se vším všudy. Před mužstvem smekám, řekl Koubek

Epická bitva s dobrým koncem. Trenér reprezentace Miroslav Koubek po vítězství v penaltovém rozstřelu semifinále play-off o mistrovství světa proti Irsku své svěřence chválil a ocenil obrovskou morálku při smazání dvoubrankového manka. Zároveň uznal, že herní projev byl syrový a s nedostatky. Čtyřiasedmdesátiletý stratég po premiéře na lavičce národního týmu věří, že vydřený postup mužstvo posílí před úterním finále s Dánskem.
Češi už ve 23. minutě prohrávali 0:2, ale v 86. minutě srovnali na 2:2 a po prodloužení zvládli rozhodující penaltový rozstřel. „Nazval bych to epickou bitvou se vším všudy, bylo to utkání jako řemen. Určitě musím před mužstvem smeknout, že ukázalo obrovskou morálku, odhodlání. V žádném momentě se nevzdalo. Prohrávat 0:2 na mezinárodním poli je skoro neřešitelná věc a my ji vyřešili,“ upozornil Koubek.
„Byla to bitva, válka. Pro nás s dobrým koncem, mužstvo ji vydřelo. Počítá se výsledek, máme prostor pro zlepšení. Představoval bych si větší hernost. Nebylo to bez chyb, zatím je to syrové, jsem u toho krátce. Jsou to věci systémové, kluci si taky musejí zvyknout. Musí si to ještě víc sednout. Věřím tomu, že první krok nás posílí,“ doplnil zkušený kouč, který převzal reprezentaci v prosinci.
Nasadil nečekaně útočnou základní sestavu s jediným defenzivním záložníkem Vladimírem Daridou. Pouze na lavičce zůstal v úvodu nedávný kapitán Tomáš Souček. „Ano, vím, že jsem šel do rizika. Postavil jsem sestavu maximálně ofenzivně, nechtěl jsem ji od začátku úplně silovou. Chtěli jsme být na balonu lepší než Irové,“ vysvětlil Koubek.
„Chtěli jsme větší hernost. Věřil jsem, že můžeme Iry přehrávat více, než se nám to dařilo. Vy máte názor, že jsem se do sestavy netrefil. Ale zase jsme do toho potom vstoupili slušně. Myslím, že střídání se nám vydařila,“ podotkl čtyřiasedmdesátiletý stratég.
Po poločase vystřídal Daridu za Součka. „Vláďa Darida mě ale v žádném případě nezklamal. Má velmi dobré schopnosti v zakládání útoků a ve výstavbě hry. Měl speciální úkol – eliminovat výstupy (Troye) Parrotta do meziprostoru tak, aby (Robin) Hranáč nemusel stát vždy za ním. V momentě, kdy jsme prohrávali, jsme zvolili navýšení sestavy. Když jsme zjistili, že je potřeba zareagovat, tak jsme zareagovali,“ pokračoval Koubek.
„Dánsko bude hernější“
Jeho svěřenci se v úterý utkají o postup na mistrovství světa ve finále baráže s Dánskem rovněž doma, a to na Letné. „Nechci teď o Dánsku moc mluvit. Samozřejmě, že ho máme ze všech zápasů kvalifikace nastudované. Podíváme se ještě na zápas, co hráli se Severní Makedonií. Bude to jiný zápas, nepochybně. Víme, že Dánsko je těžší soupeř. Je to také otázka vlastností těch mužstev. Irsko hraje fotbal, na který nejsme úplně zvyklí. Dánsko bude hernější,“ mínil Koubek.
Jeho týmu po zápase v kabině pogratuloval i prezident Petr Pavel. „Téhle podpory si nesmírně vážíme. Přišel s tím, že jsme udělali celému národu radost. Přejeme si to dotáhnout,“ dodal Koubek.