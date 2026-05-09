Ve druhém kole nadstavbové části první ligy ve skupině o titul porazila Plzeň Liberec 2:0. Zvítězila potřetí za sebou a výrazně se přiblížila konečné třetí příčce. Ve skupině o záchranu zdolaly Teplice doma Ostravu 2:1 a poslaly ji minimálně do baráže. Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1:1. Dukla podlehla doma Slovácku 0:1, když po přestávce utkání rozhodl jediným gólem Pavel Juroška.
Plzeň se po výhře nad Libercem přiblížila třetímu místu
Západočeši v nejvyšší soutěži zvítězili potřetí za sebou a výrazně se přiblížili konečnému třetímu místu v tabulce. Viktorii poslal ve 13. minutě do vedení Mohamed Toure, pojistku přidal po změně stran Alexandr Sojka. Oba v české lize skórovali podruhé. Severočeši prohráli v nadstavbě i druhý duel a zůstali na šestém místě tabulky.
Viktoria se prosadila po necelé čtvrthodině. Po chybě gólmana Koubka v rozehrávce vybojoval na hranici vápna ve skluzu míč Červ, ještě nahrál volnému Touremu a ten do odkryté branky neměl problém otevřít skóre. Guinejský útočník se od únorového příchodu do Plzně trefil v osmém utkání české ligy podruhé.
Západočeši měli výrazně více ze hry. Severočeši, kteří v minulém kole prohráli s lídrem tabulky Slavií po boji 1:2, za celý úvodní poločas žádnou vyloženou šanci neměli. V 64. minutě vyboxoval Hrošovského pokus ze strany Koubek, na další pokus domácích už ale nedosáhl. Sojka v 67. minutě z přímého kopu zamířil technickým pokusem přesně k tyči a v plzeňském dresu se v lize trefil poprvé. Hosté pak v několika zajímavých pozicích už gólmana Wiegeleho příliš neohrozili.
Teplice porazily Ostravu a poslaly ji minimálně do baráže
Teplice porazily ve druhém kole nadstavbové části první ligy doma Ostravu 2:1 a přiblížily se k záchraně v nejvyšší soutěži. Severočechy poslal ve 34. minutě do vedení Lukáš Mareček, o chvíli později přidal pojistku John Auta. V 65. minutě už jen snížil hostující kapitán Michal Frydrych.
Baník nezvítězil ani ve druhém utkání pod trenérem Josefem Dvorníkem, prohrál pošesté z minulých sedmi kol a čeká ho minimálně baráž. Na kontě má nadále stejně bodů jako průběžně poslední celek tabulky Dukla Praha. Tepličtí vyhráli v nejvyšší soutěži po 10 zápasech a tři kola před koncem nadstavby drží šestibodový náskok na čtrnácté Slovácko.
Po půlhodině hry se prosadili domácí. Večerka sklepl míč po rohovém kopu z pravé strany k Marečkovi a ten na začátku 34. minuty pohotovou střelou zblízka pod břevno poslal Teplice do vedení. Šestatřicetiletý záložník se prosadil poprvé v ligové sezoně.
Ostravští se nestačili vzpamatovat a za chvíli inkasovali znovu. O dvě minuty později si naběhl na Kozákův centr z levé strany Auta a lehkou tečí překonal Jedličku, který odchytal jubilejní 100. ligový duel. Nigerijský útočník se trefil popáté v sezoně nejvyšší soutěže.
Hosty vrátil do hry až v 65. minutě Frydrych, který usměrnil do brány centr střídajícího Plavšiče. Šestatřicetiletý obránce se trefil poprvé v ligové sezoně. Baník se tlačil za vyrovnáním, domácí už ho ale k větší šanci nepustili. Ostrava venku v nejvyšší soutěži popáté za sebou prohrála a potvrdila, že je tam nejhorší v soutěži.
Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1:1 a v lize pojedenácté za sebou neprohrála
Mladá Boleslav v nejvyšší soutěži bodovala pojedenácté za sebou. Skóre ve 42. minutě otevřel domácí Josef Kolářík, v 81. minutě srovnal střídající Tom Ulbrich. Nováček soutěže si udržel vedení ve skupině o záchranu o bod před Boleslaví, která třináctým nerozhodným výsledkem potvrdila roli remízového krále sezony. Jistota udržení už po prvním kole nadstavby dala trenérům obou celků šanci vyzkoušet hráče, kteří dosud v ročníku mnoho příležitostí nedostávali. Ligovou premiéru si odbyli obránce domácích Harušťák a zlínský gólman Bachůrek.
Skóre zápasu se změnilo ve 42. minutě. Kabongo si narazil míč s Koláříkem a domácí křídelník technickou a k tyči umístěnou střelou z hranice šestnáctky zaznamenal první gól utkání. Trefil se potřetí v ligové kariéře a podruhé proti Zlínu.
Hosté poté dobře bránili a domácí navzdory převaze jen těžko pronikali do vyložených šancí. Zlín ve druhém poločase příliš často nehrozil, přesto vyrovnal. Po akci Nombila se míč v pokutovém území odrazil ke střídajícímu Ulbrichovi, který v 81. minutě zamířil přesně k tyči. Podobně jako Kolářík skóroval i v minulém vzájemném duelu. Boleslav i v druhém utkání nadstavby remizovala, sérií 11 ligových zápasů bez porážky vyrovnala klubový rekord z podzimů 2008 a 2024. Zlín venku v nejvyšší soutěži podeváté za sebou nezvítězil.
Dukla prohrála se Slováckem a ztrácí na něj čtyři body
Dukla podlehla doma Slovácku 0:1 a z posledního místa v tabulce na něj ztrácí už čtyři body. Pražané vzhledem k výhře Teplic nad Ostravou mají jistotu, že v nejvyšší soutěži se mohou případně udržet už jen přes baráž. V tabulce zůstávají na stejném bodovém zisku jako předposlední Baník. Celek z Uherského Hradiště naplno bodoval po sedmi kolech a udělal velký krok k tomu, aby se vyhnul přímému sestupu. Daníček ze Slovácka naskočil do 350. ligového utkání.
Hostující Pavel Juroška ve 23. minutě z dorážky Ouandovy střely síť rozvlnil, asistent rozhodčího mu však odmával ofsajd a přezkoumání u videa potvrdilo, že se o 42 centimetrů jednalo o postavení mimo hru. Ve druhém poločase hosté svou aktivitu gólově vyjádřili díky vydařené akci, kterou vykombinovali všichni tři ofenzivní hráči. Havlík uvolnil Ouandu, který si všiml ještě lépe postaveného spoluhráče a Juroška na konci 54. minuty střelou do odkryté branky nezaváhal. V lize skóroval poprvé od poloviny předloňského prosince a jeho tým dal gól už v 11. kole po sobě.
Slovácko zvítězilo teprve podruhé ze 17 venkovních duelů v ligovém ročníku, tři kola před koncem soutěže však stále ztrácí na jistotu záchrany šest bodů. Dukla i v druhém utkání nadstavby prohrála, doma utrpěla třetí porážku za sebou a se 14 body tam zůstává nejhorším týmem v sezoně.
2. kolo nadstavby první fotbalové ligy – skupina o titul
Viktoria Plzeň – Slovan Liberec 2:0 (1:0)
Branky: 13. Toure, 67. Sojka. Rozhodčí: Volek – Paták, Kotalík – Černý (video). ŽK: Krčík, Kadlec – Diakité, Masopust, Mahmic. Diváci: 8144.
Plzeň: Wiegele – Kadlec (30. Panoš, 62. Souaré), Krčík, Dweh, Doski – Hrošovský, Červ – Sojka, Ladra (75. Valenta), Višinský – Toure (75. Vydra). Trenér: Hyský.
Liberec: Koubek – Masopust (73. Sychra), N’Guessan, J. Mikula – Icha, Stránský, Diakité (78. Rus), Kayondo – Lexa (58. Špatenka), Mahmic (72. Letenay) – Krollis (58. Mašek). Trenér: Kováč.
2. kolo nadstavby první fotbalové ligy – skupina o záchranu
Dukla Praha – 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)
Branka: 54. Juroška. Rozhodčí: J. Beneš – Zoufalý, Matoušek – Kocourek (video). ŽK: Kozma – Tetour, Daníček. Diváci: 2937.
Dukla: Bačkovský – Hašek (78. Emeka), Hunal, Traoré – Černák (11. Unušič, 62. Kozma), Gaszczyk (46. Gilbert), Hanousek, Šehovič (78. Kreiker) – Mikuš (62. Velasquez), Čermák – Milla. Trenér: Šustr.
Slovácko: Heča – Huk, Daníček (65. Stojčevski), Rundič – Koscelník, Tetour (74. Kostadinov), Trávník, Ndefe (74. Horák) – Juroška (74. Marinelli), Havlík (87. Suchan), Ouanda. Trenér: Skuhravý.
FK Teplice – Baník Ostrava 2:1 (2:0)
Branky: 34. L. Mareček, 36. Auta – 65. Frydrych. Rozhodčí: Nehasil – Pečenka, Slavíček – Starý (video). ŽK: L. Mareček, Kodeš (oba Teplice). Diváci: 3759.
Teplice: Trmal – Audinis, Halinský, Večerka – Radosta, Bílek (80. Náprstek), L. Mareček, Riznič – D. Mareček (60. Kodeš), Auta (46. Švanda) – Kozák (90.+1 Pulkrab). Trenér: Frťala.
Ostrava: Jedlička – Frydrych, Boula, Pojezný – Bewene, Musák, Planka (70. Šancl), Holzer (61. Sinjavskij) – Gning (84. Pira), Plavšič (84. Havran) – Jurečka (61. Owusu). Trenér: Dvorník.
FK Mladá Boleslav – FC Zlín 1:1 (1:0)
Branky: 42. Kolářík – 81. Ulbrich. Rozhodčí: Zaoral – Dresler, Pochylý – Adam (video). ŽK: Kozel, Lehký – Hellebrand, Poznar, Ulbrich. Diváci: 1064.
M. Boleslav: Floder – Donát, Králik, Karafiát (46. Kostka), Harušťák – Zíka, Kozel – Šubert (78. John), Ševčík (63. Lehký), Kolářík (78. Langhamer) – Kabongo (63. Klíma). Trenér: Majer.
Zlín: Bachůrek – Kopečný, Černín, Kolář, Pišoja – Nombil (84. Kalabiška), Penkevics (46. Cupák) – Koubek (64. Machalík), Hellebrand (64. Ulbrich), Pešek – Kanu (73. Poznar). Trenér: Červenka.
