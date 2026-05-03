Fotbalisté Plzně sice prohrávali v prvním kole nadstavbové části ligy na svém stadionu s Hradcem, ale výsledek otočili a ve druhém poločase byli jasně lepší. Výhrou 3:1 si upevnili třetí místo ve skupině hrající o titul, Hradec je pátý. Druhá je nadále Sparta, která si poradila s Jabloncem 2:0, přestože oba týmy dohrávaly v deseti hráčích. Zlatý bod vezou fotbalisté Slovácka z Teplic za remízu 1:1. Ve skupině o udržení se tak dostalo Slovácko o bod před Baník Ostrava a Duklu, které jsou na samém dně tabulky. Teplice jsou čtvrté od konce, na tým z Uherského Hradiště mají náskok šesti bodů.
Sparta je před derby osm bodů za Slavií
Sparta zvítězila nad Jabloncem a uchovala si teoretickou naději na titul. Pokud však Letenští v derby prohrají, obhájí jejich rival titul. V závěru prvního poločasu byl vyloučen jablonecký Eduard Sobol a poté otevřel skóre Jan Kuchta. Po přestávce skóroval střídající Albion Rrahmani a červenou kartu dostal sedmnáctiletý domácí debutant Lewis Azaka. Jablonec prohrál třetí kolo po sobě a na třetí Plzeň ztrácí již pět bodů.
Soupeři si po dvou týdnech znovu na Letné zopakovali vzájemný souboj, v němž Sparta v předposledním kole základní části porazila Jablonec 3:1. Trenér Sparty Brian Priske vedl mužstvo ve svém jubilejním 100. zápase v české lize, jablonecký kouč Luboš Kozel absolvoval 350. duel na lavičce v nejvyšší soutěži. Střídající sparťan Matěj Ryneš a hostující Daniel Souček si připsali 100. ligový start, jablonecký brankář Jan Hanuš odchytal 300. utkání v soutěži, čímž vstoupil do Klubu legend.
Sparta prohrála jediný z posledních 12 vzájemných ligových zápasů, v samostatné nejvyšší soutěži podlehla doma Jablonci jen ve dvou z dosavadních 36 utkání. Na Letné v lize prohrála jediný z 16 duelů v ligové sezoně, šestkrát po sobě tam zvítězila a získala tam 39 z celkových 66 bodů v ročníku. Finalista domácího poháru Jablonec prohrál čtyři z posledních pěti venkovních zápasů v nejvyšší soutěži.
Plzeň prohrávala, ale po poločase vládla
Trenér Východočechů Horejš musel ze zdravotních důvodů kompletně obměnit sehraný střed zálohy. Kvůli zranění vypadli Dancák a hlavní opora Darida, který tak nenastoupil proti bývalému klubu. Do plzeňské zahajovací jedenáctky se po zdravotních problémech vrátil kapitán Vydra.
Votroci i v obměněném složení začali lépe a v deváté minutě otevřeli skóre. Povedenou kombinační akci zakončil po Vlkanovově přihrávce zblízka ve skluzu Mihálik a připsal si již pátý ligový gól za poslední měsíc. Vzhledem k plzeňské minulosti branku neslavil a domácím fanouškům se gestem omluvil.
Západočeši hned za dvě minuty odpověděli. Na Hrošovského centr z rohového kopu si na přední tyči naskočil nabíhající Ladra a poslal balon do vzdálenější části branky. Devětadvacetiletý ofenzivní záložník potvrdil, že se mu proti Hradci daří, jediný předchozí gól v jarní části ligové sezony dal rovněž Hradci.
Východočeši mohli před pauzou znovu získat vedení. Horák v 39. minutě vypálil z levé strany a mírně tečovanou střelu vyrazil gólman Wiegele. Na opačné straně si Zadražil poradil s Doskiho přízemní ranou zpoza vápna i Višinského dorážkou. Už v nastavení první půle pak Wiegele ve vyložené šanci vychytal i bývalého plzeňského záložníka Vlkanovu.
Oba trenéři do druhé půle vystřídali, domácí kouč Hyský stáhl útočníky Vydru s Aduem a nasadil Toureho se Sojkou. Západočeši hned z první akce otočili stav. Po Hrošovského přihrávce dotlačil po 36 sekundách druhého dějství balon ve skrumáži zblízka do sítě Višinský, který se trefil poprvé od února.
Přidat pojistku mohl Červ: v 54. minutě nejprve zpoza vápna napálil břevno a vzápětí další povedenou střelou nechal vyniknout Zadražila. Domácí poté nepotrestali ani chybu královéhradeckého gólmana v rozehrávce, Sojkův pokus do odkryté branky srazil Neto na roh. Po něm už se po Hrošovského centru v 67. minutě hlavou prosadil Dweh a připsal si první trefu v ligovém ročníku.
Domácí po změně stran dominovali, přesto mohli Východočeši závěr ještě zdramatizovat. Střídající Kubr v 81. minutě vypálil pod břevno, ale radost z prvního gólu v české nejvyšší soutěži mu překazil Wiegele.
Slovácko se nedalo a bod si zasloužilo
Obě mužstva prodloužila sérii bez ligového vítězství. Teplice čekají na plný bodový zisk 10 utkání, Slovácko sedm. Celek z Uherského Hradiště na druhou stranu bodoval po pěti porážkách, Teplice po třech.
Skóre otevřel po čtvrthodině Daniel Mareček, který si za vápnem našel odražený míč a trefil se přesně k tyči. Hosté byli víc na míči, přes pozornou teplickou obranu se ale nedostávali do nebezpečných situací. V 37. minutě Urban neudržel v rukavicích Kozákův přímý kop a museli mu pomoct obránci, o chvíli později už brankář Slovácka zasáhl jistěji proti Zlatohlávkově obstřelu.
Obraz hry zůstal i po změně stran stejný, hosté však začali být výrazně nebezpečnější. Poprvé zahrozili ve 49. minutě, Ndefeho pokus zpoza pokutového území vyrazil Trmal. Angolský krajní bek měl ještě větší příležitost v 63. minutě, kdy se dostal k propadlému míči za obranu a sám před teplickým gólmanem selhal v zakončení. O chvíli později měl gól na noze i Krmenčík, volej z malého vápna i vinou mírné teče poslal o centimetry vedle tyče.
V 79. minutě už byli domácí za svou pasivitu potrestáni. Koscelník si našel ve vápně přizvednutý Marinelliho centr a i zády k bráně prodloužil míč hlavou do sítě. Zaznamenal tak premiérový zásah v sezoně nejvyšší soutěže.
Výsledky nadstavby fotbalové ligy
Skupina o titul – 1. kolo:
Sparta Praha – FK Jablonec 2:0 (1:0)
Branky: 45.+2 Kuchta, 77. Rrahmani. Rozhodčí: Volek – Paták, Pečenka – Kocourek (video). ŽK: Mannsverk – Sobol. ČK: 80. Azaka – 43. Sobol. Diváci: 15 893.
Sparta: Surovčík – Kadeřábek (46. Sonne), Ševínský, Sörensen, Zelený – Mannsverk (78. Eneme), Kairinen, Irving (60. Rrahmani) – Kuol (78. Azaka), Grimaldo (15. Ryneš) – Kuchta. Trenér: Priske.
Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Novák (53. Obinaja) – Čanturišvili, Nebyla (75. Malenšek), Okeke (75. Pantalon), Sobol – Zorvan – Alégué (62. Puškáč), Chramosta (46. Souček). Trenér: Kozel.
Viktoria Plzeň – FC Hradec Králové 3:1 (1:1)
Branky: 11. Ladra, 46. Višinský, 67. Dweh – 9. Mihálik. Rozhodčí: Berka – Váňa, Zoufalý – Radina (video). ŽK: Memič - Regža. Diváci: 9497.
Plzeň: Wiegele – Krčík, Dweh, Doski – Memič (79. Kadlec), Hrošovský, Červ, Višinský (87. Valenta) – Ladra (63. Panoš) – Vydra (46. Toure), Adu (46. Sojka). Trenér: Hyský.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Suchomel, Neto (73. Regža), Kučera, Horák – Vlkanova (80. Ponikelský), Trubač (46. Kubr) – Mihálik. Trenér: Horejš.
Slovan Liberec – Slavia Praha 1:2 (0:2)
Branky: 50. Mahmic – 18. Ogbu, 45.+4 Jurásek. Rozhodčí: Wulkan – M. Vlček, Hurych – Orel (video). ŽK: Mahmic, Drakpe, Stránský, N'Guessan, Krollis, Špatenka – T. Vlček. ČK: 83. Drakpe. Diváci: 8316.
Liberec: Koubek – Drakpe, N'Guessan, J. Mikula (72. Špatenka) – Icha, Stránský (79. Letenay), Diakité (87. Rus), Kayondo – Hodouš (57. Lexa), Mahmic (79. Mašek) – Krollis. Trenér: Kováč.
Slavia: Markovič – Holeš, Ogbu (59. T. Vlček), Zima – Douděra (70. Isife), Moses (88. Schranz), Oscar (88. Bužek), Jurásek – Provod, Sanyang (66. Chytil) – Chorý. Trenér: Trpišovský.
Skupina o záchranu – 1. kolo:
FK Teplice – 1. FC Slovácko 1:1 (1:0)
Branky: 15. D. Mareček – 79. Koscelník. Rozhodčí: Černý – Kotík, Malimánek – Adámková (video). ŽK: Pulkrab – Rundič, Tetour, Krmenčík. Diváci: 3078.
Teplice: Trmal – L. Mareček, Halinský, Večerka – Radosta, Kodeš (76. Audinis), Náprstek, Riznič – D. Mareček (72. Bílek) – Zlatohlávek (62. Pulkrab), Kozák (60. Auta). Trenér: Frťala.
Slovácko: Urban – Huk, Daníček, Rundič – Ndubuisi (46. Marinelli), Tetour (80. Kostadinov), Trávník, Ndefe – Havlík (62. Koscelník), Suchan (62. Krmenčík) – Ouanda (90.+3 Juroška). Trenér: R. Skuhravý.
Baník Ostrava – FK Mladá Boleslav 0:0
Rozhodčí: Radina – Kubr, Kotalík – Kocourek (video). ŽK: Planka, Chaluš – Kabongo, Ševčík, Macek, Králik. Diváci: 8850.
Ostrava: Jedlička – Frydrych, Chaluš, Pojezný – Bewene, Kričfaluši (27. Boula), Planka, Sinjavskij (61. Holzer) – Šancl (46. Musák), Plavšič (61. Owusu) – Jurečka (82. Pira). Trenér: Dvorník.
M. Boleslav: Floder – Matoušek (69. Kostka), Králik, Karafiát, Hybš – Macek, Kozel (84. Zíka) – John (65. Kolářík), Ševčík (84. Lehký), Šubert – Kabongo (84. Klíma). Trenér: Majer.
FC Zlín – Dukla Praha 2:1 (1:1)
Branky: 35. Černín z pen., 74. Poznar – 23. Milla. Rozhodčí: Rouček – Machač, Šůma – Berka (video). ŽK: Poznar, Cupák, Nombil – Pekhart, Hunal (mimo hřiště), Šustr (trenér). Diváci: 2681.
Zlín: Dostál – Kopečný, Černín, Kolář (86. Křapka), Pišoja – Nombil, Didiba (70. Penkevics) – Machalík (70. Bartošák), Cupák, Pešek (86. Ulbrich) – Poznar (75. Koubek). Trenér: Červenka.
Dukla: Bačkovský – Hašek, Svozil (78. Gilbert), Traoré – Penxa (59. Unušič), Gaszczyk (84. Pekhart), Hanousek (78. Velasquez), Šehovič (84. Kreiker) – Mikuš, Čermák – Milla. Trenér: Šustr.
Semifinále play-off o umístění, úvodní utkání:
Bohemians Praha 1905 – Sigma Olomouc 1:3 (0:1)
Branky: 90. Hůlka z pen. – 33. a 51. Krivak, 62. Růsek. Rozhodčí: Opočenský – Ježek, L. Matoušek – Ochotnický (video). ŽK: Malý (Olomouc). Diváci: 5182.
Bohemians: Frühwald – Hůlka, Lischka, Kadlec (67. Vala) – Kareem, Smrž, Čermák (82. Mirvald), Ristovski (57. Hilál), Havel (57. Sosseh) – J. Matoušek (67. Mikuda), Drchal. Trenér: Veselý.
Olomouc: Koutný – Sylla, Král (75. Elbel), Malý – Slavíček, Beran, Jezierski (60. Janošek), Ghali – Krivak (65. Mikulenka), Sejk (60. Růsek), Grgič (60. Šíp). Trenér: Hapal.
MFK Karviná – FK Pardubice 1:2 (1:1)
Branky: 45. Samko – 13. Patrák, 51. Samuel. Rozhodčí: Machálek – Dohnálek, Brázdil – Adam (video). ŽK: Prebsl – Trédl. Diváci: 1024.
Karviná: Lapeš – Boháč, Skyba, Camara (86. Slončík), Fleišman – Traoré (67. Křišťan), Prebsl (75. Milič) – Kačor (75. Fiala), Samko, Lawali (67. Vinícius) – Ezeh. Trenér: Jarolím.
Pardubice: Mandous – Trédl, Bammens, Konečný – Kopásek (62. Godwin), Míšek, Hlavatý (62. Jelínek), Boledovič (90.+1 Mahuta) – Tanko, Samuel (62. Smékal) – Patrák (77. Zima). Trenér: Trousil.