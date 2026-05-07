Bohemians 1905 musí za chování svých fanoušků v derby se Spartou zaplatit 450 tisíc

Vítězné derby se Spartou nakonec přijde Bohemians poměrně draho. Za chování svých fanoušků musí podle disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zaplatit 450 tisíc korun. Vršovický klub dostal za více prohřešků historicky třetí nejvyšší pokutu spojenou s fanoušky v samostatné české lize.
Klokani v utkání 27. ligového kola porazili Spartu 2:0, pořadatelsky však zápas nezvládli. Velká pokuta se jim sečetla za pronesení a použití pyrotechniky vedoucí k přerušení utkání, výtržnosti fanoušků a vstup neoprávněných osob na hřiště. Kotel fanoušků domácího klubu z míst za brankou dokonce součástkou z vystřelovací pyrotechniky trefil gólmana vlastního týmu Tomáše Frühwalda, což po utkání kritizoval i trenér Bohemians Jaroslav Veselý.
Disciplinární komise dlouhodobě upozorňuje, že používání vystřelovací pyrotechniky v ochozech stadionů představuje mimořádně závažné bezpečnostní riziko. „Jde o jednání, které může přímo ohrozit zdraví fanoušků, hráčů, členů realizačních týmů i dalších osob přítomných na stadionu. V utkání Bohemians proti Spartě se tato obava bohužel naplno potvrdila. Přestože domácí klub zajišťoval vstupní kontroly, došlo k pronesení značného množství pyrotechniky do prostoru stadionu a k jejímu následnému masivnímu použití v průběhu samotné hry,“ uvedl předseda komise Jiří Matzner.
Výsledkem bylo nejen přerušení utkání. „Šlo především o bezprostřední ohrožení osob na hrací ploše. Za mimořádně alarmující považujeme skutečnost, že součástka z odpalovacího zařízení zasáhla dokonce domácího brankáře,“ řekl Matzner.
Pro komisi je takové chování zcela neakceptovatelné. „V daném utkání navíc nešlo o ojedinělý exces, ale o souhrn celé řady závažných prohřešků, kterými se domácí fanoušci provinili. Disciplinární komise proto musí konstatovat zásadní selhání při zajištění pořádku a kontroly dění v ochozech ze strany pořádajícího klubu,“ konstatoval předseda.
Bohemians proto dostali třetí nejvyšší pokutu v historii samostatné české ligy v souvislosti s chováním fanoušků. „S ohledem na rozsah, intenzitu a nebezpečnost popsaného jednání jsme rozhodli o uložení pokuty ve výši 450 000 korun. Zároveň chceme zdůraznit, že pokud by se podobné chování mělo v ochozech opakovat, bude komise připravena přistoupit i k dalším, ještě razantnějším disciplinárním opatřením,“ uvedl Matzner.
Výběr nejvyšších pokut v první fotbalové lize souvisejících s chováním fanoušků
600 000 korun:
Říjen 2023 – Sparta za výtržnosti fanoušků v ligovém derby se Slavií v Edenu. Sparťanští příznivci se provinili především tím, že v závěru vhazovali pyrotechniku ze svého sektoru mezi sedící fanoušky a také založili požár na toaletách.
Listopad 2025 – Slavia za použití pyrotechniky vedoucí k přerušení utkání, vhazování pyrotechniky mezi domácí fanoušky a poškození zařízení stadionu v ligovém šlágru v Plzni.
500 000 korun:
Březen 2019 – Plzeň za házení pyrotechniky na hřiště ve venkovním utkání se Spartou. Několik diváků bylo zraněno.
450 000 korun:
Květen 2026 – Bohemians za použití pyrotechniky vedoucí k přerušení utkání, výtržnosti fanoušků a vniknutí na hřiště v utkání se Spartou.
400 000 korun:
Říjen 2023 – Slavia za nevhodné chování příznivců a nezvládnutí povinností pořadatelské služby v ligovém derby se Spartou v Edenu.
Nejvyšší pokutou v české lize za chování fanoušků je 600 000 korun. V říjnu 2023 ji dostala Sparta za výtržnosti v ligovém derby se Slavií v Edenu. V listopadu 2025 pak stejnou částku musela zaplatit Slavia za nepřístojnosti v ligovém šlágru v Plzni.
Pokuty za chování fanoušků dostaly další tři kluby. Slavia 50 000, Sparta 40 000 a druholigová Zbrojovka Brno 30 000 korun.