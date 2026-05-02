Ostrava vstoupila do nadstavbové skupiny o záchranu v první lize bezbrankovou remízou s Mladou Boleslaví. Baník k výhře nenasměroval ani čtvrtý kouč v sezoně Josef Dvorník, při své trenérské premiéře v nejvyšší soutěži dovedl tým po sérii pěti porážek aspoň k bodu. Slezané se v tabulce dotáhli na Slovácko a Duklu Praha, která prohrála 1:2 ve Zlíně. Do semifinále play-off o umístění vstoupily lépe hostující týmy. Olomouc zvítězila 3:1 na hřišti Bohemians 1905, Pardubice vyhrály 2:1 v Karviné.
Dvorník začal bodem, gólu se nedočkal
Po pěti porážkách za sebou fotbalisté Ostravy bodovali. Do nadstavbové skupiny o záchranu vstoupili ostravští hráči pod novým trenérem Josefem Dvorníkem na svém stadionu bezbrankovou remízou s Mladou Boleslaví. Dotáhli se tak u dna tabulky bodově na Duklu a Slovácko. Mladá Boleslav už 10 kol neprohrála a má velmi blízko k definitivě záchrany.
Dvorník postavil poprvé na jaře v lize do základní sestavy Srba Plavšiče. Slezané odehráli úvodních 10 minut aktivněji, ale jejich maximem byla Frydrychova hlavička do boční sítě.
Pak se už začala projevovat větší pohoda Mladé Boleslavi. Hosté získali územní převahu . Baník zareagoval Kabongovou dělovkou ve 34. minutě do břevna.
Po přestávce Baník postupně přebral režii zápasu. Ale ani velký nápor v závěru ke gólu nevedl. Sedm minut před koncem po rohu a velkém závaru v šestnáctce Boleslavi Chaluš po Boulově hlavičce z pár kroků promáchl.
Dukla ve Zlíně vedla, ale jede domů bez bodu
Nováček první ligy se po výhře, v níž musel otáčet nepříznivý stav, dostal do čela skupiny o záchranu, už mu nehrozí přímý sestup z posledního místa a je blízko jistotě, že se vyhne i baráži. Dukla si naopak sitaci ztížila a dotáhl se na ní do té doby poslední Baník Ostrava.
Domácí zahrozili několika centry či střelou v podání Poznara z 20 metrů. V době, kdy si Zlín vytvářel převahu, udělal na polovině hrubou chybu Didiba, jeho slabou hlavičku směrem k vlastní brance zachytil Milla a poslal Duklu do vedení.
Zlín vyrovnal ve 35. minutě. Centr z pravé strany se otřel v pokutovém území o ruku Gaszczyka a sudí Rouček nařídil penaltu, kterou bezpečně proměnil Černín.
Pak několikrát podržel zlínský tým brankář Dostál. Na druhé straně Kolář fauloval těsně u vápna unikajícího Čermáka, sudí Rouček nejprve odpískal penaltu pro Duklu, ihned se však opravil a nařídil jen přímý kop.
Dukla byla aktivnější, měla lepší pohyb a častěji se dostávala k pokutovému území domácích. Jenže v 74. minutě si po autovém vhazování nepohlídala zkušeného Poznara. Zlínský kapitán se prosmýkl kolem Traorého a nedal brankáři Bačkovskému šanci.
Dukla vrhla všechny síly do útoku, který posílila i střídáním. V pokutovém území Zlína to často vřelo, vyrovnat mohli Čermák a Gilbert, obrana domácích ale nápor ustála.
Dvougólový Krivak zajistil Olomouci výhru v Ďolíčku
Ambiciózní Sigma ztratila naději na boj o pohárové příčky až v posledním kole, naopak klokani se díky překvapivé výhře nad Spartou vyhnuli skupině o záchranu.
Domácí se před výkopem rozloučili s kapitánem Hůlkou. Po sezoně by měl zamířit do Liberce a v případě vyřazení hrál za Bohemians v Ďolíčku naposledy.
První velkou šanci měli Pražané. Čermák vyslal do úniku Matouška, který však před brankářem Koutným zvolnil a dobíhající Malý stačil útočníkovi míč vypíchnout.
Hanáci hned své první přečíslení domácí obrany využili. Jezierski dlouhým pasem založil akci tři na dva, Krivak si připravil míč na střelu a ve 33. minutě si přesnou trefou o zadní tyč otevřel střelecký účet v české lize.
Domácí mohlo ve velkém horku osvěžit vyrovnání v nastavení prvního poločasu, Lischkova trefa hlavou však po posouzení u videa kvůli předchozímu ofsajdu neplatila.
Po přestávce Olomouc zápas ovládla. Ghali uvolnil na křídle Krivaka a chorvatský záložník skákavou střelu zdálky v 51. minutě přidal svůj druhý gól. Střídající Růsek pak byl na trávníku jen tři minuty, když z úhlu prudkou ránou pod břevno zvýšil náskok Hanáků.
Vršovičtí se trápili a až v poslední minutě snížili z penalty za ruku. Diváci si vyžádali Hůlku, který pokutový kop s přehledem proměnil a čtvrtou trefou v ligové sezoně navázal na gól Spartě z minulého týdne.
Pardubice v ofenzivním duelu uspěly v Karviné
V Karviné měl první větší příležitost už ve třetí minutě hostující Tanko, jeho střelu ale vytáhl brankář Lapeš nad břevno. Domácí reagovali o tři minuty později, po přihrávce Skyby ale zamířil Ezeh mimo.
Svěřenci trenéra Trousila, který v minulosti hrál za Karvinou, otevřeli skóre ve 13. minutě. Po přihrávce od Samuela si zaběhl za obranu Patrák a překonal vyběhnuvšího Lapeše. Nejlepší střelec Východočechů se prosadil už podvanácté v ligovém ročníku.
O chvíli později mohl zvýšit vedení Samuel, ale Lapeše nepřekonal. Devatenáctiletý útočník Pardubic měl další šanci ve 34. minutě, karvinský gólman ale jeho pokus znovu zneškodnil.
V závěru poločasu Slezané srovnali. Po povedené kombinační akci se ve 45. minutě prosadil střelou z hranice malého vápna Samko, který skóroval poprvé od vzájemného duelu na začátku března.
Domácí mohli po přestávce vývoj zápasu otočit. Po závaru v pokutovém území nejprve Fleišman minul a o dvě minuty později musel brankář Mandous vyrazit nad břevno střelu v podání Lawaliho.
Pardubičtí vzápětí soupeře za neproměněnou šanci potrestali. Po výkopu od gólmana našel Patrák rozeběhnutého Tanka, po jehož přihrávce z pravé strany se prosadil Samuel.
Domácí se pak tlačili za vyrovnáním, ale neuspěli. Nejprve v 68. minutě minul po nadějné akci branku Samko a ve druhé minutě nastavení se neprosadil ani střídající Fleišman.
Výsledky nadstavby fotbalové ligy
Skupina o záchranu – 1. kolo:
Baník Ostrava – FK Mladá Boleslav 0:0
Rozhodčí: Radina – Kubr, Kotalík – Kocourek (video). ŽK: Planka, Chaluš – Kabongo, Ševčík, Macek, Králik. Diváci: 8850.
Ostrava: Jedlička – Frydrych, Chaluš, Pojezný – Bewene, Kričfaluši (27. Boula), Planka, Sinjavskij (61. Holzer) – Šancl (46. Musák), Plavšič (61. Owusu) – Jurečka (82. Pira). Trenér: Dvorník.
M. Boleslav: Floder – Matoušek (69. Kostka), Králik, Karafiát, Hybš – Macek, Kozel (84. Zíka) – John (65. Kolářík), Ševčík (84. Lehký), Šubert – Kabongo (84. Klíma). Trenér: Majer.
FC Zlín – Dukla Praha 2:1 (1:1)
Branky: 35. Černín z pen., 74. Poznar – 23. Milla. Rozhodčí: Rouček – Machač, Šůma – Berka (video). ŽK: Poznar, Cupák, Nombil – Pekhart, Hunal (mimo hřiště), Šustr (trenér). Diváci: 2681.
Zlín: Dostál – Kopečný, Černín, Kolář (86. Křapka), Pišoja – Nombil, Didiba (70. Penkevics) – Machalík (70. Bartošák), Cupák, Pešek (86. Ulbrich) – Poznar (75. Koubek). Trenér: Červenka.
Dukla: Bačkovský – Hašek, Svozil (78. Gilbert), Traoré – Penxa (59. Unušič), Gaszczyk (84. Pekhart), Hanousek (78. Velasquez), Šehovič (84. Kreiker) – Mikuš, Čermák – Milla. Trenér: Šustr.
Semifinále play-off o umístění, úvodní utkání:
Bohemians Praha 1905 – Sigma Olomouc 1:3 (0:1)
Branky: 90. Hůlka z pen. – 33. a 51. Krivak, 62. Růsek. Rozhodčí: Opočenský – Ježek, L. Matoušek – Ochotnický (video). ŽK: Malý (Olomouc). Diváci: 5182.
Bohemians: Frühwald – Hůlka, Lischka, Kadlec (67. Vala) – Kareem, Smrž, Čermák (82. Mirvald), Ristovski (57. Hilál), Havel (57. Sosseh) – J. Matoušek (67. Mikuda), Drchal. Trenér: Veselý.
Olomouc: Koutný – Sylla, Král (75. Elbel), Malý – Slavíček, Beran, Jezierski (60. Janošek), Ghali – Krivak (65. Mikulenka), Sejk (60. Růsek), Grgič (60. Šíp). Trenér: Hapal.
MFK Karviná – FK Pardubice 1:2 (1:1)
Branky: 45. Samko – 13. Patrák, 51. Samuel. Rozhodčí: Machálek – Dohnálek, Brázdil – Adam (video). ŽK: Prebsl – Trédl. Diváci: 1024.
Karviná: Lapeš – Boháč, Skyba, Camara (86. Slončík), Fleišman – Traoré (67. Křišťan), Prebsl (75. Milič) – Kačor (75. Fiala), Samko, Lawali (67. Vinícius) – Ezeh. Trenér: Jarolím.
Pardubice: Mandous – Trédl, Bammens, Konečný – Kopásek (62. Godwin), Míšek, Hlavatý (62. Jelínek), Boledovič (90.+1 Mahuta) – Tanko, Samuel (62. Smékal) – Patrák (77. Zima). Trenér: Trousil.