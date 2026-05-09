Napadení Sparty a pyrotechniku šetří policie, Surovčík to bude řešit právní cestou

Napadení sparťanských hráčů fanoušky Slavie při sobotním fotbalovém derby v Praze vyšetřuje policie pro podezření z výtržnictví. V případě prokázání viny za to hrozí až dva roky vězení. Policie zatím ví o napadení brankáře Jakuba Surovčíka, musí ale vyhodnotit kamerové záznamy. Z nich také zjistí, jestli podobných napadení nebylo více. Kromě toho se bude zabývat i rozsáhlým použitím pyrotechniky při derby. Surovčík bude napadení od fanouška Slavie řešit právní cestou.
V době přerušení zbývalo k dohrání zápasu druhého kola nadstavbové části jen několik minut, Slavia vedla 3:2. „Před koncem utkání vtrhly na hřiště stovky fanoušků. Jednalo se o výrazné narušení veřejného pořádku,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Policie podle něj zakročila a situaci uklidnila.
„Fyzicky byl napaden brankář hostí a kriminalisté zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření z výtržnictví,“ sdělil Hrdina. Je možné, že napadených hráčů bylo více, objevily se informace i o útoku na Matyáše Vojtu.
Jakub Surovčík bude napadení od fanouška Slavie řešit právní cestou. „Nadávání, urážení je jedna věc a naprosto skrz moji minulost chápu a respektuju, ale vyhrožování smrtí mně a rodině konkrétní osobou před zápasem doprovázené podřezáváním krku je věc druhá,“ napsal odchovanec Slavie Surovčík.
„Následně během zápasu doběhnout a vyhrožovat mi do ksichtu doprovázené napadením je absolutně neakceptovatelné a budu to řešit právní cestou,“ uvedl třiadvacetiletý brankář na adresu výtržníka, jehož obličej je z televizních záběrů dobře poznat.
Podle záběrů jeden ze slávistických příznivců polil Surovčíka pivem, další strčil do útočníka Vojty. Hlavní sudí Karel Rouček do zápisu uvedl, že podle vedoucího mužstva Sparty Miroslava Baranka byli napadeni Surovčík, Vojta a obránce Jakub Martinec.
Nedohraným duelem se bude zabývat disciplinární komise Ligové fotbalové asociace a červenobílým hrozí, že zápas bude kontumován výsledkem 0:3.