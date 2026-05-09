To nejhorší, co jsem ve Slavii zažil, hlásí Tvrdík. Derby bude řešit disciplinární komise

Za nejhorší situaci, jakou ve Slavii zažil, označil předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík předčasné ukončení ligového derby se Spartou. Případem se bude zabývat disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA), která na neděli svolala mimořádné zasedání. Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda výtržnosti fanoušků odsoudil.
Na tiskové konferenci uvedl, že respektuje rozhodnutí letenského rivala nedohrát zápas poté, co byl v sedmé minutě nastavení za stavu 3:2 kvůli vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení dvou hráčů soupeře přerušen. Slavia by se podle něj na Spartě zachovala stejně. Tvrdík je připravený, že zápas bude zkontumován. V boji o titul to označil za extrémní komplikaci.
„Vedu klub deset a půl roku. Je to pro mě nejhorší situace, jakou jsem zažil. Dokážu pochopit fanoušky, že měli pocit, že za pár minut je konec úspěšného zápasu, úspěšné sezony a budou slavit mistrovský titul. Nemůžu k tomu hledat žádnou toleranci a žádné pochopení. Je to pro nás těžká situace. Nebudeme hledat vinu nikde jinde než u nás, je to naše chyba,“ řekl Tvrdík.
„Omlouvám se všem fanouškům na stadionu, kteří zůstali na svých místech. Omlouvám se fanouškům u televizních obrazovek a omlouvám se všem fanouškům českého fotbalu. Tohle je něco, co jsme si nepřáli, aby náš klub proslavilo. Respektuji rozhodnutí Sparty Praha nenastoupit k zápasu. Náš soupeř nahlásil, že má jednoho nebo dva hráče, kteří byli předmětem napadení fanoušků, kteří vběhli na plochu,“ uvedl sedmapadesátiletý šéf Slavie.
Pro letenský klub měl naprosté pochopení. „Za této situace, když jsme o tom vedli diskuzi u nás, jsme dospěli k závěru, že bychom se na Spartě zachovali stejně. Omlouvám se soupeři, tohle se nemělo stát. Respektujeme rozhodnutí fotbalových orgánů a bezpečnostních složek zápas ukončit. Vyčkáme na finální rozhodnutí disciplinárních orgánů Fotbalové asociace ČR a Ligové fotbalové asociace, jak naloží dál s tímto zápasem,“ konstatoval Tvrdík.
Dokáže si představit kontumaci. Aktuálně Slavia vede tabulku před Spartou o osm bodů, náskok se ale může snížit. „Musím říct, že bych to nerad předjímal nebo přivolával. Ale umím si představit, že takové rozhodnutí může padnout a že jsme si boj o titul extrémně zkomplikovali,“ prohlásil někdejší ministr obrany.
„V první řadě mi je ale líto hráčů, tohle se na fotbale dít nemá. Mé myšlenky teď nemíří k tomu, jestli nám to někdo zkontumuje, nebo nezkontumuje, nebo jestli budeme mít titul. V první řadě přeju hráčům soupeře, aby byli zdraví a byli v pořádku. Tohle je fotbal, diváky má bavit. K takovým situacím prostě nemá docházet,“ mínil Tvrdík.
Nedohraným derby se bude v neděli zabývat disciplinární komise LFA
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) svolala na neděli mimořádné zasedání, na kterém se nedohraným derby bude zabývat. LFA považuje chování slávistických příznivců za naprosto neakceptovatelné, podle ní poškozuje celý český fotbal.
„O dalším osudu nedohraného utkání mezi Slavií Praha a Spartou Praha rozhodne v souladu s příslušnými předpisy disciplinární komise LFA, která na nedělní dopoledne svolala mimořádné zasedání. Případ bude posuzovat na základě všech relevantních podkladů, zejména zápisu o utkání, zpráv delegovaných osob a dalších dostupných materiálů, a to včetně možných sportovních dopadů vyplývajících z příslušných předpisů,“ uvedla LFA.
Disciplinární komise vzhledem k tomu, že jde o bezprecedentní situaci, nejspíš v neděli ještě konečný verdikt nevynese. Dá se očekávat, že pouze zahájí řízení se Slavií. Zasedání komise se by mělo uskutečnit on-line formou.
LFA incident ostře odsoudila. „To, co se odehrálo po derby, poškozuje celý český fotbal, jeho kluby, soutěž i drtivou většinu slušných fanoušků, kteří na stadion přicházejí vytvářet atmosféru v rámci pravidel, respektu a podpory svého klubu,“ uvedla LFA.
Hlavní rozhodčí Karel Rouček v zápise o utkání uvedl, že podle vedoucího týmu Sparty Miroslava Baranka byli napadeni hráči Jakub Surovčík, Jakub Martinec a Matyáš Vojta. Letenští kvůli ohrožení bezpečnosti vlastních hráčů odmítli v derby pokračovat.
„Fyzické útoky na hráče, členy realizačních týmů či další aktéry utkání představují překročení hranice, o níž jsme byli přesvědčeni, že v českém profesionálním fotbale nemůže nastat. Ze strany LFA takové jednání nebude za žádných okolností tolerováno. Emocionálně vypjatá atmosféra ani sportovní rivalita nikdy nemohou sloužit jako omluva pro podobné chování,“ uvedla LFA.
„Ligová fotbalová asociace je připravena poskytnout Policii České republiky maximální součinnost při identifikaci osob, které se na napadení hráčů podílely, a podporuje důsledné vyvození odpovědnosti vůči všem viníkům. Události z utkání budou zároveň detailně vyhodnoceny příslušnými orgány LFA a incident takového rozsahu bude řešit disciplinární komise LFA,“ konstatoval řídící orgán první a druhé ligy.
Derby má být svátek, tohle do fotbalu nepatří, prohlásil Trunda
Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda odsoudil výtržnosti domácích fanoušků, po kterých se na stadionu v Edenu nedohrálo ligové pražské derby mezi Slavií a Spartou. Devětačtyřicetiletý funkcionář to uvedl na sociální síti X.
„Derby má být svátkem fotbalu. To, co jsme ale viděli v závěru utkání, do fotbalu rozhodně nepatří. Vniknutí fanoušků na hrací plochu a další incidenty poškozují český fotbal, kluby i drtivou většinu slušných fanoušků,“ napsal Trunda.
„Naší absolutní prioritou musí být bezpečnost hráčů, realizačních týmů, rozhodčích i všech návštěvníků stadionu. Jakékoliv ohrožení aktérů utkání je nepřijatelné. Fotbalová asociace České republiky bude situaci aktivně řešit v úzké součinnosti s Ligovou fotbalovou asociací, kluby i bezpečnostními složkami a uděláme maximum pro to, aby se podobné situace neopakovaly,“ uvedl Trunda. „Emoce k fotbalu patří, ale hranice musí být jasně dané. Bezpečnost a respekt musejí zůstat základem každého utkání,“ dodal předseda FAČR.