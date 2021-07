Donnarumma italským hrdinou, penaltové prokletí Anglie trvá

"Byli jsme skvělí a jsme obrovsky šťastní. Řekli jsme, že nás dělí jen centimetr a zvládli jsme to. Je to úžasné. Máme fantastický tým a všichni si to zasloužíme. Ačkoliv jsme brzy inkasovali, nikdy jsme se nevzdali. Nebylo to snadné, protože Angličané dobře bránili, ale náš výkon byl velkolepý," citovala agentura DPA Donnarummu.

"Je to historický úspěch. Sen se stal skutečností. Od začátku přípravy jsme věřili, že na to máme. Bylo to trochu jiné než dřív. Navzájem jsme si dodávali sebevědomí a byli jsme skutečný tým. Teď si to užíváme," prohlásil Bonucci.

Před utkáním se desítky fanoušků bez vstupenek pokusily vtrhnout přes zábrany na stadion a pořadatelé a policisté proti nim museli zasáhnout. Dalšímu nelegálnímu vniknutí diváků do ochozů se podařilo zabránit.