Je to za námi. První blok fotbalové reprezentace pod novým španělským koučem Santim Deniou nepřinesl ve čtyřech zápasech Ligy národů ani bod, ale celkem pozitivní reakce na to, že se na ten fotbal přece jen aspoň dalo v některých fázích zápasů dívat. A že se nebodovalo? Soupeři byli nejtěžší, jaké můžete mít. Zeptali jsme se na názor bývalých reprezentantů, aby zhodnotili celek i hru na postech, na nichž nastupovali oni.
Stejskal: Brankáři bez problémů
Za gólmany, kteří stáli v brance národního týmu, hovořil Jan Stejskal, který má sedm ligových titulů se Spartou a jeden se Slavií. Za reprezentaci nastoupil do jednatřiceti zápasů.
„Určitě se dá odpíchnout od druhého poločasu ve Španělsku i zápasu s Chorvatskem. Ale na hodnocení je ještě čas. Ono je sice pěkné hrát hezky, nebo se o to snažit, ale ti kluci taky potřebují pro svoje sebevědomí nějaký výsledek. Byli to obrovsky těžcí soupeři, první a třetí z mistrovství světa, ale nějaké body se měly udělat. Nejspíš proti Chorvatsku. Je nový trenér, nový způsob hry, chvíli trvá, než si na to kluci zvyknou.“
„Všichni brankáři jsou výborní, věří si a můžeme si jen přát, ať jim to vydrží. A kdo by měl být jedničkou? To si musí rozhodnout trenér podle toho, jaký zvolí způsob hry, a taky podle konkrétního soupeře. A myslím si, že na postu brankáře máme v reprezentaci nejmenší problém.“
Fiala: V obraně nebyl nikdo stoprocentní
Bývalá opora reprezentační obrany Jan Fiala, fotbalista roku 1982, člen bronzového týmu z ME 1980, který si zahrál i na mistrovství světa 1982, a k tomu má tři mistrovské tituly s Duklou, v reprezentaci odehrál 58 zápasů.
„Nemáme ani bod, to vůbec není dobré, ale musím říct, že hra nebyla tak špatná. Trochu se to zlepšilo. Snažíme se o konstruktivní rozehrávku už od brankáře, ale je otázkou, jestli ti hráči mají na to, aby to hráli jako ta nejlepší mužstva. Celkově je to podle mého tak padesátiprocentní spokojenost.“
„Co se týče výkonu obrany, musím vzít v úvahu, že jsme hráli proti nejlepším týmům světa. Ale viděl jsem tam dost nevynucených chyb v přihrávkách dozadu a podobně. To by se nám na téhle úrovni nemělo stávat. Takže se hrou obrany nejsem spokojený. Spoléhalo se na Krejčího. Ten taky neodehrál nejlepší zápas, navíc se nechal hloupě vyloučit... V obraně nebyl nikdo, kdo by vynikal, a nikoho bych za stoprocentní výkon nepochválil.“
Frýdek: Nemáme špílmachra
Moc spokojený nebyl bývalý záložník Martin Frýdek, který má stříbro z ME v roce 1996, pět titulů se Spartou a za reprezentaci nastoupil do 37 zápasů, v nichž dal čtyři góly.
„Čtyři prohry, sice s nejlepšími týmy na světě, ale nějaký bod jsme určitě měli udělat. Je vidět, že se o něco pokoušíme, ale pro mě zatím nic moc. Souhlasím se Šmícou (Vladimír Šmicer), že by trenér měl hrát s týmem to, na co ten tým má. Protože na rozehrávku za každou cenu nemáme tak kvalitní hráče. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat, až budeme hrát se slabšími mančafty třeba na naší úrovni, kdy budeme muset tvořit. Byly tam náznaky, ale ať to byli Chorvati, Španělé, nebo Angličani, tak jsem přesvědčený, že nehráli na sto procent. Kdyby třeba prohrávali, nasadili by určitě vyšší obrátky.“
„V záloze nevidím žádného špílmachra, který by vymyslel něco navíc. Udělal nějakou parádu. Je to všechno takové strojové podle nějaké šablony a nácviku. Málo reakce na situaci, která najednou nastane. Vymyslet nějakou kulišárnu. Nemáme klasického středního záložníka. A momentálně mě ani nikdo nenapadá, kdo by to mohl být do budoucna. Třeba aby někdo dal někomu housle, to se nevidí v lize a už vůbec ne v nároďáku. Takoví hráči se už tady snad ani nevychovávají. Vidím mládež, kterou trénuji individuálně, a chodím se dívat na zápasy, tak když udělá kluk kličku, tak na něho křičí: ‚Nehraj si na fotbalistu‘. To je smutné.“
Kuka: Jsem optimista
Útočník Pavel Kuka má stříbrnou medaili z ME v roce 1996 i bundesligový titul s Kaiserslauternem. Za reprezentaci odehrál 87 zápasů a dal 29 gólů.
„Moc bych to zatím nehodnotil. Vidím to spíš jako takové poznávání trenéra s mužstvem i generační přerod. Zaplať pánbůh, že k tomu máme takové kvalitní soupeře, takže ty zápasy odhalí všechno. Hodnotit se ale bude až v těch utkáních, v nichž opravdu půjde o body a o postup. Hráči i trenéři se hodnotí za výsledky a za úspěch. Dá se říct, že výkon byl sympatický, ale hodnotit čtyři prohry? Ideální by bylo, kdybychom hráli pěkný fotbal a byly i výsledky, ale takhle malá země jako my si nemůže myslet, že to bude mít pořád jako třeba za doby, kdy hráli Rosický, Koller a Nedvěd. Musíme si dávat strategicky menší cíle.“
„A hodnotit útok je těžké. Do té finální fáze jsme se proti takhle silným soupeřům moc nedostávali. A třeba zápas, kdy jsme ani jednou nevystřelili na bránu, s tím nemůžeme být spokojení. Ale byly tam pozitivní věci. Líbil se mi třeba Adam Hložek. I výkony ostatních hráčů v ofenzivě byly sympatické. Bylo dobře, že dostali šanci se ukázat. Adam Karabec až do zranění. A až přijde třeba Hugo Sochůrek... Jsem optimista. Máme dobré hráče, a když se s nimi bude dobře pracovat, tak v budoucnu můžeme čekat nějaký úspěch třeba i na ME.“
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