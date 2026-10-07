Vlastní gól jako zlomový okamžik. Trošku jsem nás tím odšpuntoval, litoval Coufal

Vladimír Coufal neprožil ve Wembley z nejpovedenějších večerů. Kapitána českých fotbalistů mrzel vlastní gól, kterým otevřel skóre při porážce 0:3 s Anglií. Servítky si nebrala některá britská média. The Guardian Coufalův neobratný zásah označil za směšný.
Češi předvedli v Londýně nejhorší výkon pod vedením nového trenéra Santiho Denii. „Projevila se určitá únava a obrovská kvalita anglického mužstva. Je to ta nejvyšší fotbalová úroveň a zároveň zrcadlo, které nám ukazuje, kam chceme směřovat a jak musíme trénovat, abychom se takovými hráči sami stali nebo abychom je vychovali pro budoucí generace,“ uvedl Coufal.
Po Kaneově centru nikým neatakován prudce nasměroval míč do vlastní sítě. „Když si dáme vlastní gól, samozřejmě vás to mrzí bez ohledu na to, jestli do té doby hrajete dobře nebo špatně. Trošku jsem nás bohužel odšpuntoval. Cítil jsem Ezeho na zádech a on v poslední chvíli cukl. Balon od Kanea byl brutální. Když jsem dělal poslední krok, už jsem se nestihl ohlídnout, že už ho nemám na zádech,“ řekl Coufal.
„Mohl jsem to pustit. Snažil jsem se míč odehrát mimo bránu, bohužel už jsem byl moc blízko. Měl jsem možná zachovat více klidu, dalo se to vyřešit líp. My jsme dobře bránili a snažili se, ale bylo to nad naše síly. Angličani ukázali až brutální kvalitu,“ dodal.
Britská média použila ostřejší tón. „Kane se podepsal pod první gól – jeho schopnost stáhnout se na pravé křídlo přinesla ovoce, když si jeho centr komickým způsobem srazil do vlastní branky český obránce Vladimír Coufal. Když se opakovaný záběr objevil na obrazovkách, téměř celé Wembley se bývalému hráči West Hamu vysmálo,“ uvedl Sky Sports.
Určité pochopení měl pro českého kapitána Daily Mail. „Byla to zvláštní situace. Na Coufalovu obhajobu snad lze říct jen to, že Anglie už v té chvíli svým fotbalem dostala český tým pod takový tlak, že chyby začínaly být nevyhnutelné.“
Taková konfrontace může tým posunout
Porážka 0:3 byla nakonec ještě milosrdná. „Záleží, z jakého úhlu pohledu se na to díváte. Z hlediska šancí a toho, jak jsme se drželi, nebo spíš nedrželi pod tlakem, se to nepovedlo, jak jsme očekávali. Nevycházel nám ani presink. A když už jsme si mysleli, že jsou soupeři v úzkých, ani pod největším tlakem nepanikařili. Prostě nejvyšší level fotbalu. Ale jak jsem říkal už po Chorvatsku, právě taková konfrontace nás může hodně posunout,“ řekl Coufal, který se do sestavy vrátil po dvou absencích zaviněných zraněním.
S vývojem reprezentace pod Deniou je spokojený, přestože tým ještě nebodoval. „Co se teď okolo nároďáku děje, vnímám pozitivně. Atmosféra s příchodem nového trenéra se mění, i když je samozřejmě pořád na čem pracovat. Jestli se chceme přiblížit absolutní špičce, musíme dál makat. Nejen my hráči, ale i všichni ostatní. Celé se to musí nastavit úplně jinak,“ zdůraznil nejzkušenější hráč aktuálního výběru.
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