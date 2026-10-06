Fotbal

SESTŘIHKane vyrovnal Shiltonův rekord a potopil ve Wembley český tým


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Kdo čekal, že český tým pozlobí Anglii v jejím svatostánku ve Wembley, byl zklamán. Výběr nového španělského trenéra Santiho Denii ve čtvrtém zápase Ligy národů na rozjetého soupeře, který v minulém zápase přejel Chorvatsko 7:0, nestačil a prohrál 0:3. Nemá tak ve skupině ani bod. Hrdinou utkání byl anglický kapitán Harry Kane. Ten vyrovnal rekord gólmana Shiltona – 125 zápasů za anglickou repre, za niž dal už 91 gólů, přičemž Česku v úterý hned dva. K tomu ještě jeho centr poslal do vlastní branky Vladimír Coufal.

Český celek nedokázal soupeři oplatit domácí porážku 0:2 z minulého týdne v Praze a ani tentokrát neukončil čekání na triumf na slavném stadionu ve Wembley. Rekordně dlouhý podzimní sraz zakončil se skóre 2:10, v součtu s nepovedeným vystoupením na letním mistrovství světa už sedm zápasů po sobě nezvítězil. Elitní skupinu Ligy národů uzavřou Češi v listopadu duely se Španělskem a v Chorvatsku.

Denia udělal sedm změn v základní sestavě oproti sobotnímu utkání ve Španělsku, kde jeho svěřenci prohráli 1:3. Poprvé v národním týmu od začátku nastoupil německý rodák útočník Naderi, který teprve v průběhu srazu dostal povolení reprezentovat Česko.

Nahrávám video
Sestřih utkání Anglie – Česko
Zdroj: ČT sport

Do sestavy se vrátili po trestu za vyloučení v domácím duelu s Anglií Šulc a po dvouzápasové absenci kvůli zranění Coufal. Zkušený bek převzal kapitánskou pásku místo Krejčího, který chyběl po červené kartě ve Španělsku. V anglické zahajovací jedenáctce nescházel kapitán Kane, kanonýr Bayernu Mnichov 125. reprezentačním startem vyrovnal národní rekord v podání bývalého gólmana Shiltona.

Český celek před téměř 79 tisícovkami diváků v úvodních 20 minutách nepouštěl favorita do šancí. Přímý kop v podání Alexandera-Arnolda vyrazil gólman Horníček, který jako jediný z trojice brankářů dostal během tohoto srazu šanci ve dvou zápasech. Na opačné straně vypálil po zemi do boční sítě Král.

Nahrávám video
Gól v utkání Anglie – Česko: Coufal vlastní – 1:0 (27. min.)
Zdroj: ČT sport

Hosté pak čtvrtému týmu žebříčku reprezentací pomohli k vedení sami chybami. Ve 27. minutě Kane nezvykle z pravé strany poslal centr do vápna a dezorientovaný Coufal poněkud překvapivě poslal balon do vlastní sítě, i když nebyl atakovaný protihráčem. Bývalému obránci zhořkl návrat do Londýna, kde v minulosti působil na klubové úrovni ve West Hamu.

Vzápětí Anderson ve velké šanci přestřelil, ve 40. minutě už ale stříbrní medailisté z posledních dvou evropských šampionátů zvýšili. Rogers z pravé strany z první poslal balon do vápna a nabíhající Kane s přehledem překonal Horníčka, gólmana Newcastlu. Kapitán Albionu skóroval i před týdnem v Praze.

Nahrávám video
Gól v utkání Anglie – Česko: Kane – 2:0 (40. min.)
Zdroj: ČT sport

Ve Španělsku dokázal český celek za nepříznivého stavu 0:2 po poločase ještě zdramatizovat průběh, tentokrát ale na vykřesání naděje na bodový zisk neměl. V 53. minutě aktivní Kane vypálil do břevna, poté Horníček zmenšil úhel Bellinghamovi.

Z následného rohu už se ale hlavou po centru prosadil nepokrytý Kane. Třiatřicetiletý nejlepší střelec anglické reprezentační historie si připsal již 91. branku a s šesti góly vede tabulky kanonýrů celé Ligy národů.

Nahrávám video
Gól v utkání Anglie – Česko: Kane – 3:0 (57. min.)
Zdroj: ČT sport

Deniův tým za celý zápas nevystřelil na branku, pokusy střídajících Macka a Hložka v závěru mířily mimo. Hostující celek v součtu s Československem nevyhrál ani desátý venkovní zápas proti Anglii a prožil další nevydařený večer ve Wembley, kde v březnu 2019 utrpěl dosud nejvyšší porážku v historii 0:5. Angličané naopak navázali na sobotní drtivé vítězství 7:0 v Chorvatsku.

Liga národů nahrazuje přípravné zápasy a dává dodatečnou šanci zajistit si účast na závěrečných turnajích. Pátý ročník je propojen s bojem o mistrovství Evropy, do play-off se dostanou některé země, které nepostoupí z klasické kvalifikace. V elitní divizi A přímo sestoupí nejhorší dva ze čtyř celků na posledních čtvrtých místech ve skupinách, český tým je aktuálně druhý nejslabší s o gól lepším skóre než Turecko.

Anglie – Česko 3:0 (2:0)

Branky: 40. a 57. Kane, 27. vlastní Coufal. Rozhodčí: Gözübüyük – Inia, Honig – Higler (video, všichni Niz.) ŽK: Lewis-Skelly – M. Sadílek, Vitík. Diváci: 78 864.

Anglie: Pickford – Alexander-Arnold, Quansah, Guéhi (63. Branthwaite), Hall (73. Gibbs-White) – Anderson (63. Garner), Lewis-Skelly – Rogers, Bellingham (73. Ngumoha), Eze – Kane (82. Calvert-Lewin). Trenér: Tuchel.

Česko: Horníček – Coufal (84. Kričfaluši), Vitík, Hranáč, Sláma (68. Zmrzlý) – Král, M. Sadílek (68. Macek) – Ambros (58. Hložek), Šulc, Lingr (46. Radosta) – Naderi. Trenér: Denia.

Čtěte také

Čest pro každého hráče. Fotbalisté se těší na atmosféru Wembley

Čest pro každého hráče. Fotbalisté se těší na atmosféru Wembley

Češi zakončí reprezentační sraz ve Wembley proti dobře naladěným Angličanům

Češi zakončí reprezentační sraz ve Wembley proti dobře naladěným Angličanům

Potřebujeme také získávat body, říká Denia před Anglií

Potřebujeme také získávat body, říká Denia před Anglií
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.