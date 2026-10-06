Kdo čekal, že český tým pozlobí Anglii v jejím svatostánku ve Wembley, byl zklamán. Výběr nového španělského trenéra Santiho Denii ve čtvrtém zápase Ligy národů na rozjetého soupeře, který v minulém zápase přejel Chorvatsko 7:0, nestačil a prohrál 0:3. Nemá tak ve skupině ani bod. Hrdinou utkání byl anglický kapitán Harry Kane. Ten vyrovnal rekord gólmana Shiltona – 125 zápasů za anglickou repre, za niž dal už 91 gólů, přičemž Česku v úterý hned dva. K tomu ještě jeho centr poslal do vlastní branky Vladimír Coufal.
Český celek nedokázal soupeři oplatit domácí porážku 0:2 z minulého týdne v Praze a ani tentokrát neukončil čekání na triumf na slavném stadionu ve Wembley. Rekordně dlouhý podzimní sraz zakončil se skóre 2:10, v součtu s nepovedeným vystoupením na letním mistrovství světa už sedm zápasů po sobě nezvítězil. Elitní skupinu Ligy národů uzavřou Češi v listopadu duely se Španělskem a v Chorvatsku.
Denia udělal sedm změn v základní sestavě oproti sobotnímu utkání ve Španělsku, kde jeho svěřenci prohráli 1:3. Poprvé v národním týmu od začátku nastoupil německý rodák útočník Naderi, který teprve v průběhu srazu dostal povolení reprezentovat Česko.
Do sestavy se vrátili po trestu za vyloučení v domácím duelu s Anglií Šulc a po dvouzápasové absenci kvůli zranění Coufal. Zkušený bek převzal kapitánskou pásku místo Krejčího, který chyběl po červené kartě ve Španělsku. V anglické zahajovací jedenáctce nescházel kapitán Kane, kanonýr Bayernu Mnichov 125. reprezentačním startem vyrovnal národní rekord v podání bývalého gólmana Shiltona.
Český celek před téměř 79 tisícovkami diváků v úvodních 20 minutách nepouštěl favorita do šancí. Přímý kop v podání Alexandera-Arnolda vyrazil gólman Horníček, který jako jediný z trojice brankářů dostal během tohoto srazu šanci ve dvou zápasech. Na opačné straně vypálil po zemi do boční sítě Král.
Hosté pak čtvrtému týmu žebříčku reprezentací pomohli k vedení sami chybami. Ve 27. minutě Kane nezvykle z pravé strany poslal centr do vápna a dezorientovaný Coufal poněkud překvapivě poslal balon do vlastní sítě, i když nebyl atakovaný protihráčem. Bývalému obránci zhořkl návrat do Londýna, kde v minulosti působil na klubové úrovni ve West Hamu.
Vzápětí Anderson ve velké šanci přestřelil, ve 40. minutě už ale stříbrní medailisté z posledních dvou evropských šampionátů zvýšili. Rogers z pravé strany z první poslal balon do vápna a nabíhající Kane s přehledem překonal Horníčka, gólmana Newcastlu. Kapitán Albionu skóroval i před týdnem v Praze.
Ve Španělsku dokázal český celek za nepříznivého stavu 0:2 po poločase ještě zdramatizovat průběh, tentokrát ale na vykřesání naděje na bodový zisk neměl. V 53. minutě aktivní Kane vypálil do břevna, poté Horníček zmenšil úhel Bellinghamovi.
Z následného rohu už se ale hlavou po centru prosadil nepokrytý Kane. Třiatřicetiletý nejlepší střelec anglické reprezentační historie si připsal již 91. branku a s šesti góly vede tabulky kanonýrů celé Ligy národů.
Deniův tým za celý zápas nevystřelil na branku, pokusy střídajících Macka a Hložka v závěru mířily mimo. Hostující celek v součtu s Československem nevyhrál ani desátý venkovní zápas proti Anglii a prožil další nevydařený večer ve Wembley, kde v březnu 2019 utrpěl dosud nejvyšší porážku v historii 0:5. Angličané naopak navázali na sobotní drtivé vítězství 7:0 v Chorvatsku.
Liga národů nahrazuje přípravné zápasy a dává dodatečnou šanci zajistit si účast na závěrečných turnajích. Pátý ročník je propojen s bojem o mistrovství Evropy, do play-off se dostanou některé země, které nepostoupí z klasické kvalifikace. V elitní divizi A přímo sestoupí nejhorší dva ze čtyř celků na posledních čtvrtých místech ve skupinách, český tým je aktuálně druhý nejslabší s o gól lepším skóre než Turecko.
Anglie – Česko 3:0 (2:0)
Anglie – Česko 3:0 (2:0)
Branky: 40. a 57. Kane, 27. vlastní Coufal. Rozhodčí: Gözübüyük – Inia, Honig – Higler (video, všichni Niz.) ŽK: Lewis-Skelly – M. Sadílek, Vitík. Diváci: 78 864.
Anglie: Pickford – Alexander-Arnold, Quansah, Guéhi (63. Branthwaite), Hall (73. Gibbs-White) – Anderson (63. Garner), Lewis-Skelly – Rogers, Bellingham (73. Ngumoha), Eze – Kane (82. Calvert-Lewin). Trenér: Tuchel.
Česko: Horníček – Coufal (84. Kričfaluši), Vitík, Hranáč, Sláma (68. Zmrzlý) – Král, M. Sadílek (68. Macek) – Ambros (58. Hložek), Šulc, Lingr (46. Radosta) – Naderi. Trenér: Denia.