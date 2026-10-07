Sebekritický Denia po prohře s Anglií: Zatím nejhorší výkon. Musíme se zlepšit, v první řadě já

Výrazné přibrzdění v nastoleném herním vývoji reprezentace. Trenér Santi Denia připustil, že čeští fotbalisté podali při porážce 0:3 v Anglii dosud nejhorší výkon pod jeho vedením. Národní tým prohrál i čtvrté utkání v elitní skupině A3 Ligy národů, nový španělský kouč nicméně naprosto věří nastoupené cestě.
Zatímco při předchozích třech porážkách český celek herně obstál a v sobotu trápil v Oviedu mistry světa ze Španělska, v Londýně na favorita vůbec nestačil. „Byl to náš nejhorší výkon, určitě prožíváme zatím nejhorší moment. Čtyři zápasy a čtyři porážky, to není snadné. Ale věříme tomuto týmu, věříme v tuto cestu, kterou jsme si vybrali. Nemáme žádné pochyby,“ uvedl Denia.
„Je pravda, že toto reprezentační okno pro nás bylo velmi náročné. Čtyři zápasy v 11 dnech, navíc proti těm nejlepším týmům na světě jako Španělsko, Anglie, Chorvatsko. Ale to není žádná omluva, nechceme se ani náznakem vymlouvat. Musíme se zlepšit, v první řadě já,“ doplnil dvaapadesátiletý rodák z Albacete, který po mistrovství světa nahradil na lavičce české reprezentace Miroslava Koubka.
Jeho svěřenci proti Anglii ani jednou nevystřelili na branku. „To je pro mě problém, to mě trápí. Když si nevyváříte šance, je pak velmi těžké pomýšlet na výhru. Víme, že musíme podávat lepší výkony, zlepšit se, včetně mě. Já a můj tým vybíráme taktický plán, připravujeme detaily, standardní situace, základní sestavu. Jsem velmi hrdý na tým, na hráče, během srazu mi odevzdali 100 procent. Musím se zlepšit já a hráči mě musejí následovat,“ poznamenal Denia sebekriticky.
Připustil také, že asi chyboval, když i ve Wembley nasadil od začátku levého beka Jiřího Slámu. Jablonecký reprezentační nováček jako jediný z celé nominace nastoupil v základní sestavě ve všech čtyřech zápasech. „Je pravda, že jsem možná udělal chybu s tou jeho minutáží. Nejdůležitější v tomto formátu soutěže je regenerace. Jsem na něj každopádně velmi hrdý, jeho výkony v těch čtyřech zápasech byly pro nás neuvěřitelné. Možná si teď po zápase můžeme říct, že jsme mohli postavit Ondřeje (Zmrzlého),“ přemítal Denia.
Ocenil autora dvou branek útočníka Harryho Kanea, anglický kapitán 125. reprezentačním startem vyrovnal národní rekord. „Miluje fotbal, v tom tkví jeho tajemství. Je to neuvěřitelný hráč, který hře dokonale rozumí. Angličtí fanoušci by na něj měli být velmi hrdí. Patří k nejlepším hráčům světa, pokud jde o zkušenosti, kvalitu i osobnost, navíc je to gentleman,“ uvedl Denia.
Po úvodní akci s českým mužstvem zůstává optimistou. „První reprezentační přestávka a čtyři porážky, to samozřejmě není příjemné. Potřebujeme samozřejmě bodovat a vyhrávat, abychom naplnili cíle. Přesto nemáme žádné pochybnosti. Vím, že je to proces, máme v tomto mezinárodním prostředí zkušenosti,“ řekl Denia.
„Když nepochybujeme my, nepochybují pak ani hráči. Potřebujeme jenom odhodlání a to, abychom měli k dispozici zdravé hráče. Měli jsme hodně zraněných, ale to není výmluva. Jsme naprosto spokojeni s těmi, kteří byli v této nominaci,“ doplnil první zahraniční trenér u české reprezentace.
Češi jsou v žebříčku FIFA nejníže od září 2017
Deniovi svěřenci jsou nyní v žebříčku reprezentací FIFA po zmíněných čtyřech porážkách v Lize národů na 51. místě a klesli o tři příčky. Národní tým figuruje nejníže od září 2017, mimo elitní padesátku se propadl teprve podruhé v samostatné historii. Pořadí nadále vévodí mistři světa ze Španělska.
Nejdelší série porážek české a československé reprezentace
Nejdelší série porážek české a československé reprezentace
6 proher – prosinec 1947 – srpen 1948 – soupeři: Itálie, Polsko, Maďarsko, Francie, Rumunsko, Bulharsko
5 proher – červen 2026 – říjen 2026 – Mexiko, Chorvatsko, Anglie, Španělsko, Anglie
5 proher – červenec 1972 – březen 1973 – Jugoslávie, Nizozemsko, Polsko, NDR, NSR
Národní mužstvo poprvé od rozdělení federace utrpělo pět porážek za sebou a pokračovalo v propadu žebříčkem, který započal nepovedeným vystoupením na letním mistrovství světa v Severní Americe. Ještě před rokem figuroval český tým na 39. místě, nyní klesl mimo první padesátku.
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