Anglie nad české síly, shodli se Čech s Poborským. Kdy nastane pro Deniu a spol. zásadní moment?

Anglie je v současnosti někde jinde. Bývalí fotbalisté Petr Čech a Karel Poborský se shodli, že hvězdný tým byl nad síly české reprezentace. Celek Santiho Denii skutečně prověří až zápasy, ve kterých bude tým favoritem.
Češi zůstávají po čtyřech kolech skupiny A3 bez bodu. Jejich výkon v Londýně byl pod vedením Santii dosud nejméně vydařený. „Těžký zápas, to bylo předem jasné. Anglie je na domácí půdě velký favorit, což také potvrdila. Kvalita jejích hráčů se projevila, individuální schopnosti je dovedly k vítězství,“ řekl bývalý brankář Čech.
„Začátek pro nás vypadal slibně. Měli jsme ještě síly a Anglie měla špatné řešení šancí. Drželi jsme bezgólový stav až do vlastního gólu, který domácí uklidnil. Pak už na hřišti existovalo jen jedno mužstvo,“ dodal Čech, který má na kontě 124 mezistátních utkání.
„Vlastní gól zápas zlomil. Anglie začala hrát přímočaře na jeden dotek. Ostatně i vlastní gól padl po asi třetí podobné přímočaré akci. Pak nás začali strašně přehrávat,“ souhlasil záložník Poborský.
Porážky nejsou po neúspěchu na letním mistrovství světa a s ohledem na kvalitu soupeřů v Lize národů až tak překvapivé. „Zápasy si jsou hodně podobné. Narážíme na extrémní kvalitu. Většinou jsme hlavně bránili a nikam do útoku se nedostali. Pro nás bude zásadní, až přijde soupeř, nad kterým už budeme muset vyhrát. Až protivník zaleze a my budeme hrát do plných, tam se ukáže, jak na tom jsme,“ řekl Poborský.
Kane a Sláma. Správná volba?
Hrdinou duelu byl anglický kapitán Harry Kane, který 125. reprezentačním startem vyrovnal národní rekord v podání bývalého gólmana Petera Shiltona. Kanonýr Bayernu Mnichov byl u všech tří branek. Dva góly dal a Coufal zamířil do vlastní sítě po jeho centru.
„Správné místo si Kane prostě vždycky najde. Překvapilo mě, že ho při rohu nehlídá náš nejvyšší hráč. On je úžasný, i když není právě úplně vidět, gól si vždycky najde,“ divil se Čech, že při standardkách bránil kanonýra krajní obránce Jiří Sláma, a nikoliv jeden ze stoperů Robin Hranáč nebo Martin Vitík.
Kane s šesti góly vede tabulku střelců Ligy národů. „Pravda leží na hřišti, zase to ukázal. Zápas udělal on. Jeho pojetí fotbalu je zajímavé. On jako devítka si bere většinu míčů mezi stopery a ještě se stihne dostat do zakončení. Hrající legenda,“ řekl Poborský.
Rošády s gólmany. Co na to Čech?
Brankáři Lukáš Horníček, Matěj Kovář a Antonín Kinský se pravidelně střídají. Horníček si v Anglii jako první připsal druhý start ve skupině.
„V bráně nás bota netlačí. Máme tři kvalitní gólmany – a nejen je. Na Lukáše toho teď moc nešlo. Složitý zápas pro brankáře, když není tolik v ohni. Oni své šance proměnili, dostal góly, s nimiž nemohl nic udělat. Uvidíme, jak to bude dál. Trenéři nasadili trend, kdy budou asi vybírat gólmana podle soupeře a momentální formy. Překvapuje mě, že i brankářům dávají až na poslední chvíli vědět, kdo nastoupí. Podle mě je na přípravu lepší vědět to dřív,“ uvedl Čech.