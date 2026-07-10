Další konec v reprezentaci. Byl to pro mě těžký a bolestivý proces, uvedl Černý

Václav Černý ukončil v 28 letech reprezentační kariéru. Křídelník Besiktas Istanbul to oznámil v rozhovoru s tureckým TRT Sporem.
Černý má na kontě za reprezentační „áčko“ 30 startů a osm branek. Naposledy nastoupil za národní tým vloni v říjnu při porážce 1:2 ve světové kvalifikaci na Faerských ostrovech, po níž skončil trenér Ivan Hašek. Černému se po zápase v televizním rozhovoru nelíbilo, že se ho reportér České televize Jan Lutonský ptal na účast při jednom z inkasovaných gólů.
Na poslední kvalifikační duel s Gibraltarem už pozvánku do reprezentace nedostal, stejně tak ho nevybral ani nový trenér Miroslav Koubek na březnové play-off o mistrovství světa. Černý se nezúčastnil ani šampionátu v Americe, po němž zkušený kouč skončil. Národní celek je aktuálně bez trenéra.
„Rozhodl jsem se opustit národní tým. Je to poprvé, co to oznamuji. Byl to pro mě těžký a bolestivý proces,“ řekl v rozhovoru s tureckým sportovním kanálem Černý, který se zúčastnil předloňského mistrovství Evropy v Německu.
Odchovanec Příbrami není prvním českým hráčem, jenž v létě ukončil reprezentační kariéru. Po světovém šampionátu se s národním dresem rozloučili obránce Tomáš Holeš a nejlepší střelec aktuálního výběru útočník Patrik Schick. Další budoucnost v reprezentaci zvažuje bývalý kapitán Tomáš Souček.
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