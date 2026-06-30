Konec i pro Součka? Nechci dělat žádná rozhodnutí v emocích, potřebuji čas, oddaluje odpověď

Hořká dohra po neúspěšném působení na mistrovství světa pokračuje. O konci reprezentační kariéry uvažuje i bývalý kapitán Tomáš Souček. Jednatřicetiletý záložník ale nechce dělat ukvapené závěry, a tak si chce vzít čas na rozmyšlenou. V českém týmu skončili již Patrik Schick a Tomáš Holeš, rezignoval i trenér Miroslav Koubek.
Český celek na mistrovství v Americe ve třech zápasech uhrál jediný bod za remízu 1:1 s Jihoafrickou republikou a nepostoupil do vyřazovací fáze. „Co se týče reprezentace, potřebuji čas na přemýšlení o své budoucnosti. Jsem hluboce zklamaný z toho, jak skončilo naše vystoupení na mistrovství světa. Vím, že jsme schopni mnohem víc ve všech aspektech, než jsme ukázali. To je jeden z největších důvodů, proč je toto zklamání tak těžké přijmout,“ uvedl Souček.
V reprezentačním A-týmu působí od listopadu 2016. V letech 2021 až 2025 dělal kapitána, na konci loňského roku o pásku přišel poté, co s týmem v Olomouci po utkání kvalifikace mistrovství světa proti Gibraltaru odmítl jít na děkovačku ke „kotli“ fanoušků. S nástupem trenéra Miroslava Koubka, který v pondělí po neúspěchu na šampionátu rezignoval, vystřídal Součka v kapitánské roli Ladislav Krejčí.
Středopolař West Hamu má aktuálně v národním celku na kontě 93 startů a dělí se o páté místo historického pořadí s bývalým útočníkem Milanem Barošem. „Reprezentovat Českou republiku pro mě bylo vždy největší ctí v kariéře. Proto nechci dělat žádná rozhodnutí v emocích. Dám si čas na zamyšlení a rozhodnu se, co je pro všechny nejlepší,“ prohlásil Souček.
Reprezentační kariéru už po šampionátu ukončili obránce Tomáš Holeš a nejlepší střelec současného výběru útočník Patrik Schick, není ale vyloučeno, že s nástupem nového trenéra by druhý z nich mohl rozhodnutí ještě přehodnotit.
Souček na světovém šampionátu po úvodním duelu s Koreou vypadl ze základní sestavy. Proti Jihoafričanům i Mexiku střídal, utkání s domácím výběrem ze zdravotních důvodů nedohrál. Přesná diagnóza není známa, podle všeho ale záložník utrpěl vážnější zranění kolena.
„Za 12 let jako profesionál jsem měl štěstí, že jsem se vyhnul vážnému zranění. Teď musím čelit výzvě, které jsem předtím nečelil. Ale každý, kdo mě zná, ví jednu věc. Nikdy se nevzdávám,“ uvedl Souček.
„Toto zranění nemění mé myšlení. Spíš jsem kvůli tomu ještě odhodlanější. Těchto dalších pár týdnů/měsíců využiji k práci, zotavení a návratu jako silnější. Jako hráč, jako spoluhráč a jako člověk,“ řekl Souček.
Na klubové úrovni s West Hamem v květnu sestoupil z anglické ligy. „Od konce sezony jsem myslel jen na jednu věc. Na West Ham. Tento klub pro mě znamená tolik a jsem připraven udělat vše, co bude v mých silách, abych ho vrátil tam, kam patří – do Premier League. V nejbližší budoucnosti budu kluky podporovat mimo hřiště, zatímco budu rehabilitovat. Až se vrátím, dám do toho na hřišti všechno,“ uvedl Souček.