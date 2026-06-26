Reprezentační dres po Schickovi pověsil na hřebík po MS také Tomáš Holeš

Po útočníkovi Patriku Schickovi ukončil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi na mistrovství světa reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš. Třiatřicetiletý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slavie se rozhodl už před šampionátem.
Holeš debutoval v reprezentačním „áčku“ v září 2020 proti Skotsku. Od té doby zapsal za národní tým 43 startů, během nichž dvakrát skóroval. Vedle probíhajícího světového šampionátu se zúčastnil i dvou mistrovství Evropy.
„Mít možnost rozloučit se s národním dresem po mistrovství světa by měl být pomyslný vrchol reprezentační kariéry každého sportovce. I když to aktuálně nevnímám jako nejvhodnější příležitost, věřím, že s odstupem času na to budu vzpomínat v hezčím světle,“ uvedl Holeš.
„Na hřišti máte na správné rozhodnutí zlomek vteřiny a pak si kolikrát vyčítáte, co všechno šlo udělat jinak. Nechtěl jsem se proto rozhodovat na základě emocí. S přesvědčením, že půjde o mé poslední zápasy za českou reprezentaci, jsem na turnaj odjížděl a nezměnilo by ho nic s ohledem na výsledek,“ doplnil bývalý hráč Hradce Králové a Jablonce.
Na probíhajícím šampionátu zasáhl v základní sestavě do dvou ze tří zápasů ve skupině. S mužstvem uhrál na turnaji jediný bod za remízu 1:1 s Jihoafrickou republikou, tým trenéra Miroslava Koubka po porážce 0:3 s Mexikem v závěrečném duelu obsadil v tabulce poslední, čtvrté místo.
Nejzářivější chvilku v reprezentaci zažil Holeš před pěti lety na Euru, v osmifinále vítězným gólem pomohl k nečekanému triumfu 2:0 nad Nizozemskem. „Děkuju spoluhráčům a všem trenérům, kteří mi dali důvěru a mohl jsem díky nim okusit fotbal na mezinárodní úrovni. Děkuji fanouškům za jejich podporu za každé situace,“ uvedl Holeš.
„V neposlední řadě chci poděkovat své rodině, že ve mě vždy věřila a vytvářela mi podmínky, abych mohl mít čistou hlavu a odevzdat vždy maximální výkon. I když se teď budu soustředit už jenom na klubové povinnosti, nároďák budu mít vždy v srdci,“ dodal Holeš, který po odchodu Jana Bořila ze Slavie coby jeho první zástupce převezme v Edenu kapitánskou pásku.
Po vyřazení národního celku na šampionátu v Americe nečekaně ukončil reprezentační kariéru nejlepší střelec současného výběru Schick. Rozloučit s národním dresem by se mohli i někteří další zkušenější hráči.