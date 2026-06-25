Schick ukončil reprezentační kariéru. Rozhodnutí není impulzivní, vzkázal

Brzké vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa má jedno rychlé vyústění. Útočník Patrik Schick překvapivě ukončil reprezentační kariéru. Třicetiletý nejlepší střelec současného národního mužstva na instagramu uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle něj na víc a potřebuje změnit řadu věcí.
Schick v dresu reprezentačního A-mužstva debutoval v květnu 2016. Útočník Leverkusenu si za národní tým připsal 56 startů a zaznamenal 26 branek. Na probíhajícím šampionátu v Americe neskóroval a při prohře 0:3 s Mexikem v závěrečném duelu skupiny nečekaně nenastoupil v základní sestavě.
„Uzavírá se moje reprezentační kapitola. Toto rozhodnutí není impulzivní a nevzniklo ze dne na den. Je to myšlenka, kterou jsem v sobě nosil delší dobu a nad kterou jsem dlouho přemýšlel,“ uvedl Schick.
„Byla to cesta plná emocí, radosti, zklamání, vítězství i těžkých momentů. Vždy jsem se snažil odevzdat nároďáku maximum a reprezentovat naši zemi co nejlépe,“ podotkl bývalý hráč pražských klubů Sparty a Bohemians 1905, Sampdorie Janov, AS Řím a Lipska.
Je přesvědčen, že národní tým má na lepší výsledky a hru než v poslední době. Na probíhajícím šampionátu reprezentace uhrála ve třech zápasech skupiny jediný bod za remízu 1:1 s Jihoafrickou republikou. Stejně si vedla i na předloňském Euru v Německu.
„Odcházím hrdý na to, co jsem v reprezentačním dresu dokázal. Zároveň ale s pocitem, že český fotbal má na mnohem, mnohem víc, než v posledních letech ukazuje. Je potřeba se podívat pravdě do očí a změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují,“ uvedl Schick.
„Neříkám to ze zlosti nebo zklamání. Říkám to proto, že mi na českém fotbale záleží. Děkuji všem fanouškům, spoluhráčům a lidem, kteří mě po celou dobu podporovali. Bylo mi ctí nosit český dres,“ doplnil Schick.
Lob z Eura jako vrchol reprezentační kariéry
Vedle letošního mistrovství světa v Americe si zahrál na dvou evropských šampionátech. Na závěrečném turnaji v roce 2021 prožil své nejlepší chvíle v reprezentačním dresu. V zápase proti Skotsku uchvátil svět gólem po lobu z téměř 50 metrů, na mistrovství si nakonec připsal pět branek stejně jako vítěz tabulky kanonýrů Portugalec Cristiano Ronaldo, v jehož prospěch rozhodla jedna asistence navíc.
Není vyloučené, že Schicka po vyřazení ze světového šampionátu bude následovat některý z dalších zkušenějších hráčů. Konec v reprezentaci by mohli zvažovat také obránce Vladimír Coufal či v 35 letech nejstarší český účastník turnaje záložník Vladimír Darida, který se již jednou s národním dresem rozloučil.
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