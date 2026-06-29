Koubek po neúspěšném MS rezignoval

Miroslav Koubek krátce po vyřazení na MS skončil u fotbalové reprezentace. Předseda FAČR David Trunda po vzájemné dohodě přijal jeho rezignaci.
Koubek, který převzal národní mužstvo v zimě, měl s asociací smlouvu ještě na dva roky. V březnu dovedl tým po 20 letech na světový šampionát, kde jeho svěřenci s jediným získaným bodem obsadili ve skupině poslední čtvrté místo.
Čtyřiasedmdesátiletý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň. „Po neúspěchu na mistrovství světa, za který nesu jako hlavní trenér spoluzodpovědnost, jsem po zvážení všech okolností dospěl k závěru, že nabídnu svoji pozici k dispozici panu předsedovi FAČR Davidu Trundovi. Po vzájemné debatě a konzultaci pan předseda můj návrh přijal,“ uvedl Koubek.