Češi zakončí reprezentační sraz ve Wembley proti dobře naladěným Angličanům

Další náročný test na závěr úvodní části Ligy národů čeká českou reprezentaci. Tým trenéra Santiho Denii narazí v 4. kole na Anglii, a to v jejím chrámu ve Wembley. Po třech porážkách se Češi pokusí proti favoritům získat první body. Přímý přenos utkání Anglie – Česko sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 20:30.
Národní mužstvo po letním příchodu trenéra Denii na lavičku prohrálo všechny tři dosavadní zápasy s velkými favority na probíhajícím srazu. Nejprve doma podlehlo Chorvatsku 1:2, poté Anglii v dlouhém oslabení 0:2 a v sobotu nestačilo na úřadující mistry světa a Evropy ze Španělska po porážce 1:3. V Oviedu přitom Češi sahali po bodu, v 79. minutě jim radost z vyrovnávacího gólu na 2:2 zkazil útočný faul.
Český celek ve Wembley nastoupí ke čtvrtému zápasu v 11 dnech. „Samozřejmě je obtížné prohrávat a nebodovat, ale tohle je elitní úroveň Ligy národů. Věříme, že hráči díky těmto zkušenostem porostou. Je vidět, že se postupně zlepšují. Formát soutěže je velmi náročný. Teď se ještě musíme dát dohromady na zápas v Anglii a zvládnout ho,“ řekl Denia.
Jeho svěřence čeká na slavném stadionu ve Wembley velmi náročný úkol. Český tým od rozdělení federace vyhrál jediný z šesti vzájemných duelů, v Anglii pak reprezentace v součtu s Československem v dosavadních devíti zápasech nezvítězila. V roce 2019 utrpěla v Londýně svou dosud nejvyšší porážku v historii 0:5, před pěti lety ve Wembley podlehla Albionu v závěrečném utkání skupiny na mistrovství Evropy 0:1.
„Bude to další skvělý test, navíc ve Wembley, moc se na to těšíme. Myslím, že jsme si ukázali v těch třech zápasech, že můžeme hrát i s takovými týmy, pokud se budeme držet stejného plánu. Půjdeme si to s nimi rozdat a uvidíme, na co to bude stačit,“ řekl Michal Sáček, který ve Španělsku na pravém beku nastoupil místo zraněného Vladimíra Coufala. Start zastupujícího kapitána a bývalého hráče londýnského West Hamu je nadále nejistý.
Z kádru reprezentace před závěrečným zápasem probíhajícího srazu vypadl obránce Štěpán Chaloupek, jenž utrpěl svalové zranění v utkání proti Španělsku v Oviedu. Chaloupek nastoupil do všech tří dosavadních zápasů nového ročníku Ligy národů v základní sestavě a nechyběl ani minutu.
Kouči Deniovi tak vypadli oba stopeři z posledního duelu, protože kapitán Ladislav Krejčí pyká za červenou kartu. K dispozici do středu obrany budou Robin Hranáč, Martin Vitík a Ondřej Kričfaluši, který jako poslední z nováčků v aktuálním výběru čeká na premiérový start za reprezentační „áčko“. Ze zdravotních důvodů nenastoupí ani záložník Lukáš Červ.
Angličané na úvod nového ročníku Ligy národů prohráli 2:3 se Španělskem, poté ale zvítězili v Praze a v sobotu deklasovali v Rijece Chorvaty 7:0. Výběr Albionu si připsal nejvyšší triumf od června 2023. Bronzoví medailisté z letního světového šampionátu chtějí sraz zakončit vítězně, zvlášť proto, že ve Wembley už třikrát po sobě nevyhráli.
Kapitán Harry Kane si může připsat 125. reprezentační start a vyrovnat národní rekord legendárního brankáře Petera Shiltona. Třiatřicetiletý útočník Bayernu Mnichov má střeleckou formu a se čtyřmi góly vede tabulku kanonýrů celé Ligy národů. Skóroval i v Praze.
„Proti Chorvatsku jsme předvedli nejkomplexnější výkon za dobu, co hraju za reprezentaci. Chceme v tom pokračovat v úterý. Chceme nastoupit se stejnou energií a chutí a zakončit sraz kvalitně a vítězně,“ uvedl autor 89 reprezentačních branek.
Německému trenérovi Angličanů Thomasi Tuchelovi vypadl kvůli problémům se stehenním svalem třiadvacetiletý záložník Bournemouthu Alex Scott a od týmu se odpojil také osmadvacetiletý obránce Arsenalu Ezri Konsa. Trenér Tuchel avizoval, že oproti utkání s Chorvatskem udělá několik změn v sestavě.
Týmy zakončí skupinovou fázi Ligy národů v listopadu. Angličané v tabulce aktuálně ztrácejí z druhého místa tři body na dosud suverénní Španělsko, třetí jsou s třemi body Chorvaté. V divizi A vždy první dva týmy ve skupinách projdou do čtvrtfinále, naopak nejhorší dva ze čtyř celků na čtvrtých místech přímo sestoupí. Nejlepší dvojici mužstev z posledních příček spolu s nejhorším duem ze třetích pozic bude čekat play-off o udržení.
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