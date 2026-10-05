Vidíme ve hře jasné zlepšení mezi prvním a třetím zápasem, říká Tuchel k českému týmu

Trenér Anglie Thomas Tuchel poukázal na výrazné herní zlepšení české reprezentace pod španělským koučem Santim Deniou, které statistiky a výsledky v Lize národů zatím neodrážejí. Německý kouč Albionu očekává, že český tým potrápí po Španělsku také jeho výběr poté, co Angličané přejeli Chorvaty 7:0. Přímý přenos utkání Anglie – Česko s předzápasovým studiem sledujte na ČT sport a ČT sport Plus v úterý od 20:30.
Angličané v sobotu zapsali nejvyšší vítězství od června 2023. „Pokud si myslíte, že podat stejný výkon znamená výhru 6:0 či 8:0, musím všem říct, že mají špatná očekávání. Neměli bychom takový výsledek očekávat. I když doufáme v podobný výkon, co se týče pokory, přístupu a intenzity. To je standard. Samotný průběh může a taky bude vypadat úplně jinak, jde o zcela odlišnou situaci proti jinému soupeři,“ řekl Tuchel.
Jeho tým před týdnem v úvodním vzájemném utkání skupiny v Praze zvítězil v dlouhé přesilovce 2:0. Český celek prohrál v Lize národů všechny tři dosavadní duely, v sobotu ale sahal po bodech ve Španělsku, favorit zvýšil na konečných 3:1 až v 89. minutě.
„Češi dělali Španělsku velké, opravdu velké potíže. Vidíme v jejich hře jasné zlepšení mezi prvním a třetím zápasem. Český tým kladl soupeři těžké překážky. Statistiky a především výsledek neodrážejí to zlepšení, které jsme u nich viděli,“ mínil Tuchel.
„Ano, čekáme podobný projev jako v Chorvatsku, ale neměli bychom mít přehnané nároky, co se týče výsledku nebo počtu vytvořených šancí. Musíme hráče připravit tak, aby se nedívali na tabulku ani na výsledky. Ukážeme jim, kolik úsilí je proti Česku potřeba k zisku míče vysoko na hřišti. Rozhodně nám ho nedají zadarmo,“ doplnil Tuchel.
Ve hře českého mužstva jasně vidí rukopis nového španělského trenéra Santiho Denii. „Myslím, že v rámci týmu probíhá velký vývoj. Cítím, že Češi jsou silnější a silnější, zejména na vlastní polovině hřiště. Jde o hlubokou rozehrávku zapojující brankáře, využívání hráčů pro rychlou kombinaci, překonávání vysokého presinku a následný přechod do rychlého útoku. Vidíme jasné herní vzorce, hra je velmi variabilní a plynulá. Je velmi obtížné jim míč odebrat,“ řekl.
„Bylo to vidět i ve chvíli, kdy proti nám (v Praze) hráli v deseti a my jsme trochu polevili. Ke konci druhého poločasu, i když jsme vedli 2:0, pro nás bylo najednou velmi těžké získat míč na soupeřově polovině a oni dokázali hru přenést na tu naši. Myslím, že právě v tom spočívá jejich současný herní posun. Je v tom jasně patrný španělský rukopis, ať už jde o rozestavení nebo o styl hry. Vidíme tam hodně ze španělského stylu. O slabinách mluvit nebudu, vždy se snažíme najít mezery,“ doplnil Tuchel.
Anglický kapitán Harry Kane si může v úterý připsat 125. reprezentační start a vyrovnat národní rekord legendárního brankáře Petera Shiltona. „Už snad ani nemám slov. Je na užším seznamu kandidátů na Zlatý míč. Mluvili jsme o něm tolikrát, že se snažím najít nová slova, která pak ale nedávají smysl. Všechno, co dělá, je na té nejvyšší úrovni a s naprostou důsledností. Od chvíle, kdy v Bayernu Mnichov převzal klíčovou roli, se posunul na novou úroveň,“ ocenil Tuchel.
Vzhledem ke čtvrtému utkání v 11 dnech plánuje některé změny v základní sestavě, zároveň mu ze zdravotních důvodů přibyli na marodku další dva hráči. „Je to nesmírně náročné okno. Je to podruhé, co hrajeme v sobotu a pak v úterý. Kdyby se hrálo až ve středu, myslím, že by zítra vůbec nebyla potřeba rotace sestavy. Takhle je situace trochu jiná, protože máme o den méně času, navíc jsme mezi zápasy museli cestovat letadlem. Chceme si udržet úspěšné vazby z předchozích zápasů, ale k nějakým rotacím dojít musí. Takže to bude mix,“ naznačil Tuchel.
Přečtěte si také