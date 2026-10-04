Pohledem statistik: lepší druhý poločas, Slámův gól a Naderiho debut

Čeští fotbalisté stále čekají na bod ve skupině A3 Ligy národů. Ve třetím utkání pod koučem Santim Deniou prohráli 1:3 se Španělskem. Mistři světa dominovali v prvním poločase, kdy se dvakrát prosadili, ve druhé části ale snížil jablonecký obránce Jiří Sláma. Blízko k vyrovnání měl při debutu v českém dresu Ryan Naderi.
Už v úvodní minutě vyděsil fanoušky českého týmu hvězdný Lamine Yamal. Jeho střela z první ještě mezi tyče nespadla. Mladičký Španěl v minulých zápasech proti Chorvatsku a Anglii vždy otvíral skóre ve druhé minutě, proti Čechům mu to nevyšlo.
Přesto se zapsal do statistik jako první i v tomto utkání. Levačkou z šestnáctky zakončil na vzdálenější tyč a překonal debutujícího Antonína Kinského.
„Ani nevím, co k tomu říct, protože Yamal je někde úplně jinde. Snažil jsem se na něj být co nejdůraznější a hru mu trochu znechutit, hrát trochu špinavě. Jinak to s ním nejde. Někdy na hřišti vypadá, že ho to nebaví. Občas tam měl nějaké průpovídky, ale snažil jsem se to neřešit a soustředil se jen na to, abychom předvedli co nejlepší výkon,“ uvedl Sláma, kterého Španěl v prvním poločase zaměstnával.
Češi, kteří do utkání vstoupili s přílišným respektem, se nemohli dostat k ohrožení soupeřova území. Lingr po čtvrthodině přestřelil při prvním a ojedinělém výpadu. Bývalý slávista odehrál celé utkání, zapsal nakonec celkem dva střelecké pokusy a prezentoval se opět hlavně v soubojích.
Po zbytku první půle měl napilno Kinský, který likvidoval nejprve střelu Pedriho a poté i Olma. Ve 35. minutě už ale musel znovu lovit míč ze sítě. Do vápna se dostal Pedri, míč se od českých hráčů odrazil ke skórujícímu Rodrimu.
Češi tak v úvodní části nevystřelili ani na branku a držení míče měli 29 %. Vypadalo to na další jasný zápas pro mistry světy, kteří si připsali 13 střel. Svěřenci trenéra Denii však vstoupili do druhého poločasu aktivněji a odhodlaněji. Přispět mohlo i španělské střídání, kdy odešli ze hřiště Yamal a Baena.
„Nemyslím si, že by se ve druhém poločase změnil náš přístup, ale prostřídali jsme a tempo hry se změnilo. Ve druhé půli jsme trochu ztratili na přímočarosti,“ komentoval trenér Španělů Luis de la Fuente.
Čeští fotbalisté se tak postupně začali více ukazovat i na druhé straně hřiště, ve slibné situaci se opět objevil Lingr. Tým doplnil v 57. minutě debutují Naderi a Lukáš Červ.
Šanci měl však i Fernández, který nedosáhl před odkrytou brankou na Pinovu přihrávku. V 69. minutě zdramatizoval utkání jablonecký Sláma. Sedmadvacetiletý bek se prosadil po pobídce Adama Hložka střelou na vzdálenější tyč.
„Z gólu mám obrovskou radost, pro mě splněný sen. Asi každý hráč, když je malý, sní o něčem takovém a mně se to povedlo. Při tom náběhu jsem ze sebe vyškrábal zbytky sil, za ten sraz už toho mám dost,“ dodal jediný střelec českého týmu v duelu. Do statistik zapsal i sedm vyhraných soubojů a tři obranné zákroky, úspěšnost přihrávek měl nad 90 %.
Kouč Denia vyzdvihl po utkání i výkon Naderiho. Německý rodák se výrazněji podepsal hlavně pod situaci v 79. minutě. Kapitán Ladislav Krejčí hlavičkoval, španělskému gólmanovi míč vypadl a Naderi ho doklepl do sítě. Rozhodčí však branku neuznal kvůli předchozímu útočnému faulu.
Krejčí dostal za protesty žlutou kartu a o chvíli později uviděl druhou, když přidržel Fernándeze. Kapitán reprezentace tak přijde o další duel proti Anglii.
Český tlak na vyrovnání tak nepřišel. Nejprve Muňoz zakončil těsně vedle, ale v 89. minutě Španělům pojistil vítězství Mikel Merino. Gólman Kinský si stěžoval, že byl faulován.
Branka ale nakonec platila, Češi tak prohráli 1:3 a ztratili i třetí duel pod novým trenérem. Španělé natáhli svou sérii bez porážky na 41 utkání.
Lepší výkon ve druhém poločase národního týmu znamenal, co se týče statistik, celkem čtyři střely, držení míče nad 30 % . Španěly, kteří vyprodukovali pět střel, překonaly v dlouhých přihrávkách a centrech. Celkem sedm zákroků v utkání zaznamenal Kinský.
„Máme za sebou 41 zápasů bez prohry, statistiky jsou působivé. Přesto nejsme úplně spokojení, protože byly chvíle, kdy jsme se opravdu trápili a čelili problémům. To je něco, na co nejsme zvyklí. Když má svůj den, může vás potrápit jakýkoliv soupeř,“ poznamenal španělský kouč, který v létě dovedl španělskou reprezentaci ke zlatu na světovém šampionátu v Severní Americe.
„Myslím, že zvlášť druhý poločas byl velmi těžký, soupeř ho odehrál velice dobře. V obraně na nás hodně tlačili, měli jsme problémy s rozehráváním míče z vlastní poloviny, s udržením plynulosti při rozehrávce. Viděl jsem proti nám stát velmi agresivní tým, velmi solidní i v obraně,“ dodal De la Fuente.