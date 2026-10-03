Česká reprezentace usiluje v elitní skupině A3 Ligy národů o první body pod novým trenérem Santim Deniou. Po domácích porážkách s Chorvatskem a Anglií bojuje v Oviedu proti proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Ty poslal v šesté minutě do vedení Lamine Yamal, druhý gól přidal ve 35. minutě Rodri. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Češi nastoupili se šesti změnami v sestavě oproti úternímu duelu s Anglií. Premiéru za národní tým si připíše brankář Antonín Kinský. Naopak v zahajovací jedenáctce La Roja nechybí devatenáctiletý křídelník Lamine Yamal.
I ve třetím utkání pátého ročníku Ligy národů nastoupí v základní sestavě Česka jiný gólman. Po Lukáši Horníčkovi a Matěji Kovářovi dostane příležitost Kinský, jenž na klubové úrovni hájí barvy Tottenhamu. První start za reprezentaci by mohli zaznamenat i Ondřej Kričfaluši a Ryan Naderi, začnou ale na lavičce.
Na pozici krajního pravého obránce nastoupí Michal Sáček, pro nějž půjde o první start v národním mužstvu po více než pěti letech a současně premiérový v základní sestavě. Od začátku bude poprvé hrát i záložník Roman Macek. Oproti Anglii dal Denia šanci od začátku také Alexi Královi, Lukáši Ambrosovi a Ondřeji Lingrovi.
Kvůli zranění opět chybí obránce Vladimír Coufal, Pavel Šulc nemůže hrát kvůli červené kartě ze zápasu s Anglií, Adam Karabec se zase proti Albionu zranil a sraz opustil.
Trenér domácích Luis de la Fuente nevynechal v základu opory Rodriho, Pedriho, Yamala či Daniho Olma. Na hrot útoku se postaví Roberto Fernández, pro nějž spolu s krajním bekem Ivánem Fresnedou půjde o premiéru za španělské áčko.
Základní sestavy
Základní sestavy
Španělsko: Raya – Fresneda, Le Normand, Laporte, F. García – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Fernández.
Česko: Kinský – Sáček, Chaloupek, Ladislav Krejčí II, Sláma – Macek, Král – Radosta, Ambros, Lingr – Hložek.