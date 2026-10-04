Reprezentace už po zbytek srazu nemůže počítat s Chaloupkem

Z kádru fotbalové reprezentace před závěrečným zápasem proti Anglii vypadl obránce Štěpán Chaloupek. Stoper pražské Slavie utrpěl ve Španělsku zranění a od mužstva se odpojil.
Nový španělský trenér Santi Denia během této reprezentační akce přišel kvůli zdravotním problémům už o devátého hráče, z toho šestého slávistu. Obránci David Zima, Tomáš Vlček a David Jurásek, středopolař Lukáš Provod a útočník Tomáš Chorý vypadli z původní nominace hned na srazu před dvěma týdny, stejně tak plzeňský křídelník Denis Višinský. Po druhém duelu doma s Anglií opustil tým sparťanský kapitán Adam Karabec, předtím se při tréninku zranil jeho klubový spoluhráč Matěj Ryneš.
Chaloupek nastoupil do všech tří dosavadních zápasů nového ročníku Ligy národů v základní sestavě a nechyběl ještě ani minutu. Ve Španělsku při porážce 1:3 vydržel na trávníku po celé utkání, svalové zranění mu nicméně znemožní dokončit s reprezentací sraz.
Kouči Deniovi před zápasem v Anglii vypadli oba stopeři z posledního duelu. Vedle Chaloupka bude scházet i kapitán Ladislav Krejčí, který si odpyká trest za vyloučení proti Španělsku. K dispozici do středu obrany budou Robin Hranáč, Martin Vitík a Ondřej Kričfaluši, který jako poslední z nováčků v aktuálním výběru čeká na premiérový start na reprezentační áčko.