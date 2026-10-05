Fotbal

Další absence před duelem na Wembley. Červ kvůli zranění proti Anglii nenastoupí


5. 10. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Ke klíčovým obráncům se přidal i stabilní středopolař. Českým fotbalistům v úterním utkání elitní skupiny Ligy národů v Anglii nepomůže ani zraněný záložník Lukáš Červ. Pětadvacetiletý hráč Viktorie Plzeň se spoluhráči odcestoval do Londýna, národní tým ale na oficiálním webu oznámil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí. Utkání má výkop v úterý ve 20:45 a nabídne ho živě ČT sport.

Červ zasáhl do všech tří utkání Ligy národů, v domácích zápasech s Chorvatskem a Anglií byl v základní sestavě. Španělský trenér české reprezentace musí těsně před zápasem řešit další absenci, kvůli zdravotním problémům mu v neděli vypadl z kádru i obránce Štěpán Chaloupek.

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Reprezentace řeší před odvetou v Anglii problémy na stoperském postu
Zdroj: ČT sport

Denia přišel ještě před úvodním srazem o šest nominovaných fotbalistů, další čtyři členové týmu se zranili v průběhu více než dvoutýdenního reprezentačního okna. V Anglii navíc bude chybět i kapitán Ladislav Krejčí, jenž byl vyloučen při poslední porážce 1:3 ve Španělsku.

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Sestřih utkání Španělsko – Česko
Zdroj: ČT sport

Český tým v pondělí absolvuje na slavném stadionu ve Wembley předzápasový trénink. Deniův výběr se po třech porážkách pokusí proti favoritovi o první bodový zisk, doma před pár dny Anglii v dlouhém oslabení podlehl 0:2.

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