Davidová nechce jaro co jaro řešit případnou operaci, konec sezony nesledovala

Po obnoveném zranění zad, kvůli němuž po olympijských hrách předčasně ukončila sezonu, nyní Markéta Davidová rehabilituje a zatím neví, jestli nebude muset znovu na operaci. Během přijetí olympioniků na Hradě řekla, že takovou situaci rozhodně nechce zažívat každé jaro. Jakékoliv prognózy ohledně jejího zdravotního stavu jsou nyní velmi nejasné.
Psychicky se biatlonová mistryně světa z roku 2021 cítí lépe než před rokem, kdy problémy se zády řešila většinu zimy a vyvrcholilo to jarní operací. „Snažím se dělat věci, co mě baví a co mi přinášejí radost. Hodně jsem se vídala s kamarádkami, u koní jsem byla, párkrát a jen opatrně. Takové pohodové období jsem měla,“ pochvalovala si.
S výhřezem ploténky se znovu potýká od ledna. Na olympijských hrách absolvovala v Anterselvě dva závody – jako finišmanka smíšené štafety neudržela páté místo a klesla na jedenácté, ve sprintu poté obsadila 81. pozici. Na další tři podniky Světového poháru už neodcestovala a věnuje se rehabilitaci. Jestli bude muset na další chirurgický zákrok, není jasné. „Ještě je pořád stále všechno ve hře. Pořád se to různě mění, není ještě definitivní rozhodnutí,“ řekla.
A není schopná ani odhadnout nějaký plán, jak by se léčba optimálně měla vyvíjet. „To bych samozřejmě já taky ráda věděla, ale některé věci nevědí ani doktoři,“ uvedla Davidová. Zatím je tak v mlze i termín jejího případného návratu do tréninku. „I já tyhle otázky pokládám různým odborníkům a ani oni mi nejsou schopni odpovědět. To jsou věci, které budou muset počkat, jak se to celé bude vyvíjet,“ dodala devětadvacetiletá reprezentantka.
Dala jsem do toho všechno, říká k OH Davidová
Vážné problémy se zády řeší od podzimu 2024, kdy sice na úvod sezony vyhrála sprint v Kontiolahti, ale pak už nedokončila na začátku prosince zastávku v Hochfilzenu. S výjimkou krátkého pokusu o návrat na domácím SP v Novém Městě na Moravě přišla o zbytek sezony včetně MS v Lenzerheide. Na jaře pak šla na operaci, po níž se v novém ročníku SP vrátila. V lednu se ale záda ozvala znovu a Davidová bojovala, aby mohla závodit na olympiádě.
I když pod pěti kruhy neuspěla, cenila si energie, kterou do návratu vložila. „Ačkoliv to asi nebylo vidět, tak jsem do toho fakt dala úplně všechno. Nemyslím si, že jsem někdy do něčeho dala tolik úsilí. Hodně jsem ten rok tomu upravovala, omezovala jsem i aktivity, které jsem dělala předtím a které mi přinášely radost. Myslím, že jsem do toho fakt dala sto procent. I doktoři, kteří se o mě starali. Udělali jsme pro to maximum. Mrzí mě, že to nebylo vidět, ale jsem na sebe i trochu pyšná, že jsem to nevzdala,“ svěřila se.
Jestli chce podobnou oběť podstupovat znovu, zatím neřeší. „Jediné, co vím, že bych nerada, abych každé jaro chodila a řešila, jestli půjdu na operaci, nebo ne. Do těchto stavů se nechci dostávat. Potom to bude o tom probrat, co moje tělo bude, nebo nebude schopné vydržet. Prostě počkat, jak se s tím teď popere,“ doplnila.
Sportovat v aktuálním zdravotním stavu mohla pouze na běžkách, na což už nyní nejsou podmínky. Jinak se pořád nesmí unavit. „Jakmile se to tělo dostane do větší zátěže, a nemusí to být ani sportovní, může to být i nějaká fyzická, že jsme někde déle, tak to začne zlobit. Ale vlastně nemám ani vychytané, kdy se to zhorší. Občas je to v pohodě a občas se to trochu zhorší,“ přiblížila Davidová.
Zbytek biatlonové sezony vůbec nesledovala. „To je asi normální. Život se mi začal točit trošku kolem jiných věcí, tak si myslím, že je to takový přirozený proces,“ dodala.
Čtěte také
