České biatlonistky už mají za sebou i exhibici v Břízkách a sezona 2025/26 tak definitivně skončila. Než ovšem závodnice napnou síly na tu další mezi elitou, ohlíží se pro ČT sport ještě dozadu a uplynulý ročník hodnotí. A jejich sumář by se dal shrnout do jednoho slova: optimismus. Přímé přenosy ze Světového poháru vysílá Česká televize.
Jessica Jislová má za sebou výsledkově jednu z nejhorších sezon. Bodovala jen v jednom závodě, když byla v individuálu ve finském Kontiolahti na 29. místě. Podstatnou část sezony bojovala Jislová s běžeckou formou, na které se podepsala letní příprava komplikovaná zdravotními problémy.
„S nemocí, která mě postihla v dubnu, se tělo nebylo schopné vypořádat až někdy do půlky července. A pak se tam objevily další nějaké věci, které tu přípravu dál komplikovaly. Času jsem ztratila hrozně moc,“ říká Jislová.
„V podstatě mě letos držely nad vodou jenom štafety, a to jsem hodně ráda, že se povedly, protože jinak by moje motivace upadala o hodně víc, než jak tomu bylo teď,“ přiznává.
„Přes silvestr jsem se ale našla a zjistila jsem, jak se ze špatného stavu aspoň částečně dostat. Za to jsem hodně ráda, jinak by nemělo smysl pokračovat v tom, jak jsem se cítila do nového roku,“ doplňuje.
Tereza Vinklárková končila se svou nejlepší formou. Zrychlila na lyžích, udržela si střelecké statistiky a splnila si sen startovat na olympijských hrách, kde zajela životní jedenácté místo. Ve stíhačce v Oslu zaznamenala posun o čtyřiadvacet míst na dvacátou pozici.
„Odmala jsem se na tuhle úroveň chtěla dostat a letos se mi to podařilo. Mezi holky jsem se zařadila dost plnoprávně. Jsem strašně ráda, že to takhle dopadlo, a je to fakt velké zadostiučinění pro mě i moje blízké. To mě naplňuje úplně nejvíc,“ říká sedmadvacetiletá biatlonistka, která si plány s koncem kariéry ještě rozmýšlí.
Lucie Charvátová v uplynulé sezoně zlepšila svoje střelecké statistiky. Na začátku sezony ve Švédsku se blýskla šestým místem ve stíhačce a pravidelně pomáhala štafetám. Poprvé v kariéře dokázala sestřelit všech deset terčů deseti výstřely v týmovém závodě v Ruhpoldingu.
„Jsem ráda, že jsem prolomila prokletí ve štafetách. Získaly jsme krásná umístění, cítím lehké zadostiučinění i to, že jsem to mohla holkám po těch letech vrátit a vynahradit. Jsem spokojená celkově se zlepšením střelby, už jsem konkurenceschopná,“ tvrdí nejzkušenější česká biatlonistka.
Svoji nejlepší sezonu za pět let závodění mezi elitou má za sebou Tereza Voborníková, bronzová olympijská medailistka z masáku, která zakončila sezonu třetím místem v hromadném startu v Oslu.
„Na začátku to vůbec nevypadalo, že to bude má nejlepší sezona. A nakonec se to z toho vyklubalo. Fakt je potřeba věřit, a že se to nedaří v listopadu, neznamená, že se to v únoru neotočí,“ nabízí Voborníková návod.
„Byly to poměrně vyrovnané závody, to si přeju, aby takové byly výsledky. Roste sebevědomí, chuť závodit. Dřív mě někdo na trati vyděsil, teď se snažím ho držet co nejdýl, dodává mi to sílu. Těším se, co mě za práci ještě čeká,“ dodává.