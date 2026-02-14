Davidová naznačila konec. Snad si lidé budou pamatovat i ty lepší výsledky, doufá

Milán Cortina 2026

Markéta Davidová naznačila po sprintu svůj možný konec
Markétu Davidovou v posledních týdnech trápí bolesti zad. V nominaci pro sprint, v němž nahradila unavenou Jessicu Jislovou, doběhla na 81. místě a po závodě neskrývala emoce. „Moc mě mrzí, že tohle je vlastně můj asi poslední výsledek, ale snad si lidi pamatují i ty lepší,“ prohlásila Davidová.

Česká biatlonistka nespecifikovala, zda měla na mysli poslední výsledek na letošních olympijských hrách, či zda už neplánuje pokračovat v závodní kariéře. „Těch sil bojovat už moc není a... Bohužel vím, co mě čeká v následujících měsících, takže uvidíme, jak se s tím zvládnu poprat,“ dodala.

A nebyla ani konkrétní v tom, co ji v následujících měsících čeká. „Myslím se, že se to v pravý čas dozvíte, řekla Davidová.

Vrátila se i k samotnému závodu, v němž obsadila až 81. místo. „Já jsem měla plán tam nechat fakt všechno a bojovat až do konce. Bohužel mě dneska trošku zradila ta ležka, kde vůbec nevím, co se stalo,“ popisovala smutná závodnice. 

Sestřih sprintu biatlonistek
„Cvakala jsem podle toho, co nám přišel trenér ještě poslední minutu říct před startem, ale moc to nevyšlo. Chtěla bych moc poděkovat všem, hlavně doktorům, kteří se o mě starali a zařídili to, abych tady vůbec mohla být, protože to pro mě bylo hodně důležité. A moc jim za to děkuji,“ řekla Davidová.

A vyjádřila se i k tomu, že ve sprintu nahradila Jislovou. „Samozřejmě mě mrzí, že Jessica nemohla závodit, na druhou stranu, si myslím, že jsem si to místo prostě zasloužila a chtěla jsem to zkusit,“ svěřila se česká biatlonistka.

„Nechala jsem tam fakt všechno a přípravě, abych tady vůbec mohla být, jsem obětovala fakt hodně. Bohužel některá zranění se vrací ráda, ale s čistým svědomím můžu říct, že jsem pro to udělala maximum a lidi kolem mě taky,“ prohlásila. 

