Sportovní ředitel biatlonového svazu Ondřej Rybář poodhalil nejbližší budoucnost Markéty Davidové. Ta dle Rybářových slov ukončí po olympijských hrách sezonu. V Anterselvě však stále zůstává jako náhradnice pro středeční štafetu, po skončení Her podstoupí vyšetření vyhřezlé ploténky a do zbývajících tří podniků Světového poháru v Kontiolahti, Otepää a Oslu nezasáhne.
Rybář: Davidová po olympiádě ukončí sezonu, zůstává ale jako varianta pro štafetu
"Markéta po olympiádě nepojede už na žádný jiný závod a sezona pro ni bude uzavřená. Na tom jsme se domluvili. Olympiádou končí pro Markétu sezona a proběhne řada vyšetření, která jsou potřeba k tomu, aby věděla, co bude dál," uvedl Rybář.
Devětadvacetiletá Davidová absolvovala vloni operaci vyhřezlé ploténky. Letos v lednu se jí bolesti zad vrátily, vynechala kvůli tomu lednové dva díly Světového poháru v Ruhpoldingu a Novém Městě na Moravě. Na trať se vrátila minulý týden na OH ve smíšené štafetě, v sobotu absolvovala ještě sprint, kde skončila na 81. místě. Po závodě na instagramu uvedla, že problémy s vyhřezlou ploténkou jsou zpět a pravděpodobně ukončí sezonu.
"Tím, že tady zůstala pro štafetu, je dál v tréninkovém procesu. Bylo evidentní, že ten stav byl lepší než ve smíšené štafetě, i běžecký výkon. Pro štafetu je náhradnicí a bude připravená, kdyby se něco kterékoliv z těch čtyř holek stalo," uvedl Rybář. Ve štafetě by měla startovat čtveřice Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková.
Další budoucnost Davidové nechtěl Rybář předjímat. Důležitá budou lékařská vyšetření po olympijských hrách. "Co bude dál, řešme po tom kolotoči vyšetření. Další sezonu budeme řešit na jaře, až proběhnou tato vyšetření," řekl sportovní ředitel.
Zopakoval, že Davidová o své budoucnosti rozhodne sama. "Ona nevyloučila, že by nezávodila. Pro ni je to teď takové téma, že říká: 'Teď nemůžu v emocích řešit, co bude za půl roku, ale vím, že teď do té sezony nenastoupím a budu muset dát zdraví dohromady.' Markétu po olympiádě čeká další řada vyšetření, aby se s co nejlepším vědomím a svědomím uvážilo, co pro ni bude nejlepší. A pak se rozhodne zase jenom Markéta, co bude dál," prohlásil Rybář.