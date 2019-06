Zlatá tretra láká na sprinty. Coleman chce na dvoustovce atakovat i Boltův rekord mítinku

Nejrychlejší muž současnosti Coleman věří, že by mohl v běhu na 200 metrů překonat jedenáct let starý rekord mítinku Usaina Bolta, který má hodnotu 19,83 sekundy. "Není to nemožné, můj osobák je jen o dvě setiny horší, navíc už je dva roky starý. Od té doby jsem udělal dost velký pokrok. Loni jsem kvůli zranění tuhle trať vůbec neběhal. Ale chtěl bych v ní uspět na americkém šampionátu a kvalifikovat se na mistrovství světa," prohlásil.

Na souboj s ním se těší Kanaďan De Grasse, který ve čtvrtek poběží dva sprinty v rozmezí zhruba hodiny. "Chtěl jsem zkusit double, abych viděl, jak na tom jsem. Pak můžeme uvažovat o tom, na co si můžeme troufat v další části sezony," uvedl.

Soutěž kladivářek, která se obvykle konala o den dříve na rozcvičovacím stadionu, bude poprvé na Zlaté tretře na hlavním stadionu v předprogramu v den mítinku. "Startuji pojedenácté v Ostravě a nakonec jsem se dočkala. Ale bylo to hezké i na tom vedlejším, mělo to zvláštní atmosféru," řekla polská kladivářská hvězda Anita Wlodarczyková.