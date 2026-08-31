České volejbalistky v brněnském osmifinále ME na Švédsko nestačily a podlehly mu 0:3 po setech 19:25, 23:25 a 21:25. Seveřanky přijely do Brna jako třetí tým göteborské skupiny D a ve středečním čtvrtfinále narazí na úřadující mistryně světa z Itálie. Češky na turnaji končí.
Domácí volejbalistky tak nezopakují osmé místo z roku 2023. Do zápasu sice vstoupily dobře a vedly 8:5, ale pak se jakoby vytratily. Neubránily švédskou univerzálku Isabelle Haakovou, která zaznamenala 31 bodů.
Klíčová hráčka Seveřanek úspěšně kombinovala tvrdé a technické útoky a skládala jeden míč za druhým. Naopak Češky se nemohly v obraně chytit, trápily se na příjmu a nedařilo se jim v útoku, v němž měly v prvním dějství úspěšnost jen 29 procent. Švédky otočily stav a postupně utekly až na sedmibodový rozdíl. Do koncovky šly za stavu 21:14 a závěr setu kontrolovaly.
Od začátku druhé sady pokračovala na smeči Magdalena Bukovská místo Heleny Grozer, která se v úvodní sadě zranila a pak už nastoupila jen na několik míčů na příjem. Úvod setu byl vyrovnaný, ale pak znovu přišla slabší česká pasáž na přihrávce, Švédky se blýskly několika bloky a odskočily na 19:14. Domácí volejbalistky nesložily zbraně a srovnaly na 22:22, jenže pak měla opět rozhodující slovo Haaková. V koncovce přidala tři body včetně proměněného setbolu po té, co Švédky za stavu 24:23 ubránily útok blokařky Magdalény Jehlářové.
Ve snaze o zvrat trenér Jannis Athanasopulos poslal od začátku třetího setu na nahrávku Kateřinu Valkovou. Po vyrovnaném úvodu se Češky s výrazným přispěním univerzálky Moniky Brancuské, která nakonec nasbírala 16 bodů, dostaly do vedení 11:8. Pak ale nevynucenými chybami v útoku samy Švédkám pomohly ke srovnání na 13:13 a neudržely ani další náskok 19:16.
Na servisu zaúřadovala švédská nahrávačka Vilma Juleviková a přispěla k obratu na 20:19. Ještě za stavu 21:21 držely Češky naději na prodloužení zápasu, ale pak už neuhrály ani bod. Závěrečný útok Brancuské Seveřanky zablokovaly.
Haaková zaznamenala více bodů než všechny její spoluhráčky dohromady. Dostala 53 nahrávek, měla bezmála šedesátiprocentní úspěšnost útoku.
Česko – Švédsko 0:3 (-19, -23, -21)
Česko – Švédsko 0:3 (-19, -23, -21)
Rozhodčí: Simonovic (Švýc.), Simonovská (Č. Hora). Čas: 84 min. Diváci: 5021 (vyprodáno).
Sestava a body Česka: Šmídová, Grozer 3, Koulisiani 5, Brancuská 16, Mlejnková 9, Jehlářová 6, libero Jansová – Valková, Orvošová, Bukovská 8, Rejmanová. Trenér: Athanasopulos.
Nejvíce bodů Švédska: I. Haaková 31, Helvigová 10, A. Haaková 8.
Ve skupině B Češky ve čtyřech z pěti zápasů bodovaly naplno a jako jediné sebraly set obhájkyním stříbra Srbkám. Ty postoupily v neděli v Brně do čtvrtfinále, když porazily Chorvatsko 3:1. Ve středu bude jejich dalším soupeřem Řecko, které zdolalo Francii 3:0.
Úřadující mistryně světa Italky porazily Bulharsko 3:0. Za něco málo přes hodinu vyhrály 25:18 a dvakrát 25:13. Bulharské volejbalistky, které ve skupině B obsadily čtvrté místo, držely s favoritkami krok jen v úvodu zápasu. Postupně Italky získaly převahu. Jejich nejproduktivnější hráčkou byla se 14 body univerzálka Paola Egonuová.
Výsledky ME volejbalistek – osmifinále
Výsledky ME volejbalistek – osmifinále
Brno:
Česko – Švédsko 0:3 (-19, -23, -21)
Itálie – Bulharsko 3:0 (18, 13, 13).
Istanbul:
Nizozemsko – Slovinsko 3:2 (18, -19, 21, -29, 9)
Polsko – Portugalsko 3:0 (18, 17, 23).
Čtěte také
Volejbalistky čeká neoblíbený soupeř, Švédsko táhne nejproduktivnější hráčka ME Haaková
31. 8. 2026
Jehlářová: V prvním setu tým ukázal, že má velkou morálku
27. 8. 2026
Volejbalistky smetly Bulharsko 3:0 a v osmifinále je čeká Švédsko
27. 8. 2026
Výsledky soupeřek nahrály českým volejbalistkám. Postupují z druhého místa
26. 8. 2026