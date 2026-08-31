Volejbalistky čeká neoblíbený soupeř, Švédsko táhne nejproduktivnější hráčka ME Haaková

České volejbalistky mají v osmifinále mistrovství Evropy Švédkám co vracet. Před dvěma lety na Seveřanky v Ostravě nestačily ve finále Evropské ligy a loni mu podlehly v přípravě na MS. V Brně se pokusí minimálně přibrzdit univerzálku Isabelle Haakovou, nejproduktivnější hráčku napříč základními skupinami tohoto šampionátu.
Když české reprezentantky narazily na Švédky v roce 2024 v boji o triumf ve zlaté Evropské lize, prohrály 2:3. Haaková tehdy zaznamenala 30 bodů. Kapitánka Michaela Mlejnková ale zdůraznila, že od té doby národní tým udělal velký pokrok.
Češky mají za sebou dvě sezony v Lize národů. Na tomto ME ve skupině B ve čtyřech z pěti zápasů bodovaly naplno a jako jediné sebraly set obhájkyním stříbra Srbkám.
Švédky přijely do Brna jako třetí tým skupiny D, kterou hrály doma v Göteborgu. Porazily 3:0 Černou Horu a pak udolaly v pětisetových bitvách Slovenky a Chorvatky.
Právě proti Chorvatsku sedmadvacetiletá Haaková zaznamenala rekordních 52 bodů. Jen v tie-breaku, který skončil 23:21 pro domácí, si jich připsala čtrnáct.
Za dvě hodiny a 11 minut dostala 83 nahrávek, složila 47 z nich. Celkem během základní části nasbírala 174 bodů, průměrně 8,7 bodu na set.
„Bavily jsme se o ní s holkami a nechápeme, jak to může zvládat. Klobouk před ní dolů, ale zároveň doufáme, že do Brna přijede už unavená,“ řekla na adresu Haakové smečařka Mlejnková.
Výkonům švédské univerzálky se žádná jiná volejbalistka na turnaji ani neblíží. Nejproduktivnější Češka Monika Brancuská je v této statistice na 21. místě se 73 body (4,56 bodu na set).
Češky ale na rozdíl od Švédek v útoku spoléhají na více hráček. A proti Haakové si mohou pomoci účinnými bloky. Obě české blokařky patří k těm nejlepším na ME.
Ela Koulisani je po základních skupinách třetí se 17 bloky, Magdaléna Jehlářová zaznamenala jen o jeden bodový blok méně a patří jí pátá příčka.
Ve světovém žebříčku si Češky po úspěšném tažení základní skupinou polepšily na 13. místo, Švédky jsou devatenácté. I z tohoto pohledu bude pondělní zápas důležitý, protože ranking je součástí olympijské kvalifikace pro Los Angeles 2028.
Dá se očekávat, že svěřenkyně Jannise Athanasopulose opět poženou zaplněné ochozy v Pavilonu P. „Bude to určitě hezký zápas pro fanoušky a já věřím, že uspějeme,“ dodala Mlejnková.
Vítězky utkání narazí ve středečním čtvrtfinále na lepšího z odpoledního duelu mezi úřadujícími mistryněmi světa Italkami a Bulharkami.