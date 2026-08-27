Jehlářová: V prvním setu tým ukázal, že má velkou morálku

Jako vítězství morálky označila česká reprezentantka Magdalena Jehlářová výhru národního celku v posledním zápase skupiny evropského šampionátu nad Bulharskem 3:0. Volejbalistky mají teď tři dny volna, poté nastoupí v osmifinále proti Švédsku.
Češky nevstoupily do zápasu s Bulharkami dobře a prohrávaly brzy o devět bodů 8:17. „Začátek nám úplně nevyšel podle představ. Bulharky hrály skvěle v poli a neskutečně čapaly naše útoky. Bylo to hodně náročné je dohnat,“ řekla Jehlářová, která nyní po sedmi letech v USA změní volejbalovou adresu a bude hrát v Itálii za San Giovanni in Marignano.
Právě za devítibodového manka nastal zvrat. „Zatlačily jsme je na servisu, zlepšily jsme obranu i útok a podařilo se nám už první set dostat do vítězného konce. Bylo to hodně důležité pro další vývoj zápasu, ale i pro psychiku týmu na turnaji. vždyť jsme prohrávaly už o devět bodů. Ale ukázalo nám to, že tento tým má velkou morálku a za žádného stavu neskloní hlavu. Bojovaly jsme až do konce,“ chválila blokařka.
Výsledek posledního zápasu ve skupině už nemohl nic změnit na druhém místě Česka v brněnské tabulce. I proto byl výkon českých volejbalistek uvolněnější.
„Bylo poznat, že jsme hrály pod menším tlakem, ale zase šlo o body do světového rankingu, na který stále koukáme. Nechtěly jsme nic vypustit, protože Bulharky mají dobrý tým,“ připomněla Jehlářová důležitost utkání z jiného úhlu pohledu.
Dosavadní vystoupení týmu na evropském šampionátu hodnotí pozitivně. „Můžeme být nadmíru spokojené, i když jsme prohrály se Srbskem, což nás trochu mrzí. Ale na druhou stranu je to špičkový tým, který patří do top pět na světě. Podstatné pro nás je, že jsme porazily ostatní čtyři týmy a jdeme do play-off z druhého místa,“ uvedla.
V pondělním osmifinále čeká reprezentantky zápas proti Švédkám. „Se Švédskem jsme v minulých letech ne vždycky vyhrávaly, ale náš tým je teď zkušenější a doma si bude věřit. Jejich jedničkou je Isabelle Haaková, která má neskutečná čísla, ale snad neudělá tolik bodů,“ připomněla švédskou univerzálku, která si v zápase skupiny v Göteborgu proti Chorvatsku připsala 52 bodů a postarala se o nový rekord evropských šampionátů.
Češky nyní čekají na šampionátu tři dny volna a celý tým se na ně těší. „Doléčíme drobné šrámy i nachlazení, půjdeme se podívat na Brněnskou přehradu na turnaj v plážovém volejbalu, skočíme si na kafe a taky do obchodu a budeme rády, že budeme moct vyměnit erární oblečení za naše civilní,“ uzavřela Jehlářová.