Volejbalistky smetly Bulharsko 3:0 a do play-off jdou z druhého místa

České volejbalistky uzavřely základní skupinu B na ME v Brně výhrou nad Bulharskem. To porazily 3:0 po setech 28:26, 25:19 a 25:19 a skupinu zakončily se čtyřmi vítězstvími z pěti zápasů a 12 body. Předčily je jen obhájkyně stříbrných medailí Srbky. V pondělí čeká Češky osmifinále proti poraženému z duelu skupiny D mezi Švédskem a Francií, přímý přenos sledujte od 18:50 na ČT sport a ČT sport Plus.
Druhé místo ve skupině měly Češky jisté bez ohledu na výsledek zápasu. Naopak Bulharky hrály o šanci posunout se na třetí místo před Řecko.
A do zápasu vstoupily lépe, když v prvním setu vedly 17:8. Češky se však rozehrály, manko postupně stahovaly, v koncovce odvrátily čtyři setboly a samy se dostaly do vedení. Zbytek zápasu už měly ve své režii.