Drobné zaváhání Bulharek nahrává ve skupině českým volejbalistkám

Bulharské volejbalistky na mistrovství Evropy překvapivě ztratily s outsiderkami z Rakouska, které porazily jen 3:2. Nemohou se tak již v hodnocení skupiny dostat před české reprezentantky, s nimiž se utkají ve čtvrtek. Češky mají blízko ke druhé příčce ve skupině.
Rakousko dosud nezískalo na turnaji ve čtyřech zápasech ani bod a vyhrálo jen jeden set. Bulharky ale proti nejslabšímu celku skupiny prohrály první dva sety 24:26 a 15:25. Další tři sady už získaly hladce 25:15, 25:16 a 15:4 a získaly alespoň dva body, díky nimž se v průběžné tabulce protlačily na postupovou čtvrtou příčku před Ukrajinu.
Češky, které ve středu mají volný den, mohou mít už před posledním zápasem ve skupině jasné druhé místo. Stačí, aby Řekyně ve večerním duelu nebodovaly proti dosud suverénním Srbkám. Přímý přenos sledujte na ČT sport.