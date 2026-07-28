Přindiš: Český tým vodních slalomářů je silný, úspěchy čekají i novou generaci

Úspěch českých vodních slalomářů na světovém šampionátu v Oklahomě dokazuje, že každý, kdo se dostane do reprezentace, je v podstatě na světové úrovni. „Všichni závodníci, co v tom týmu byli, na tu medaili nebo minimálně na hodně dobrý výsledek měli a všichni to tam ukázali,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi čerstvý mistr světa v kayakcrossu Vít Přindiš.
„To, že to někomu nevyšlo, že se třeba nějaké jízdy nepovedly, to je závod, to tak vždycky prostě je. Ale získat sedm medailí, nebo minimálně fakt, že český tým vyhrál pořadí národů a byl opravdu ze všech nejlepší, to zní opravdu dobře. Je vidět, že český tým je strašně silný,“ dodal Přindiš.
Ocenil také, že úspěchy sklízí i mladší generace vodních slalomářů a je přesvědčen, že právě ona bude v budoucnu rovněž bojovat o velké úspěchy.
Přindiš rozhodl finále kayakcrossu manévrem na poslední protivodě. „Manévry se snažíme mít co nejvíc pod kontrolou, to znamená mít projíždění protivodných červených branek opravdu skoro na stoprocentní úrovni,“ popisuje a připouští, že to ne vždy vyjde, protože v závodě se rozhodnutí musí odehrát během zlomků sekund, navíc zde působí spousta vlivů, únava i stres.
V semifinále vyřadil Přindiš mimo jiné největšího favorita kayakcrossu Josepha Clarkea. „Samozřejmě byl naštvaný, ale po asi pěti minutách nebo respektive po velkém finále za mnou přijel. Já jsem zrovna už plaval vedle lodi a on mi nabídl, že mi odveze loď do zázemí dolů, abych se o ni nemusel starat. Takže udělal pro mě už tohle gesto hned po závodě,“ ocenil Přindiš. „A když jsem ho pak ještě potkal večer, tak mi říkal, jak je rád, že jsem to byl já a že jsem navíc pak ten titul získal, jelikož by byl naštvaný ještě víc, kdyby ho odstavil někdo, kdo by pak ten titul nezískal.“
V Oklahoma City se za dva roky utkají vodní slalomáři i na olympijských hrách a mistr světa v kategorii K1 Jakub Krejčí věří, že závody budou perfektně připravené. „Ta trať bude chtít ještě doladit nějaké detaily, ale jede se na druhém kanálu, který je paralelní s tím, na kterém jsme teď závodili. Věřím, že bude ještě o něco stabilnější, aby to bylo víc férové,“ řekl.
„Olympiáda je snem úplně každého sportovce, ale já se snažím na to moc nesoustředit. Tahle akce je hodně běh na dlouhou trať, takže se snažím jít od závodu k závodu. Uvidíme, na co to bude stačit,“ dodává mistryně světa v kategorii C1 Tereza Kneblová. Stejně jako Krejčí ocenila i vzhled medailí z MS. „Každý sportovec má ke každé medaili jiný vztah a tahle je pro mě hodně speciální, takže pro mě je nejhezčí,“ přiznala.
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