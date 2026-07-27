Kneblové pomohl k senzačnímu titulu na kánoi i neúspěch v časovce kayakcrossu

I když mistrovství světa ve vodním slalomu začalo pro Terezu Kneblovou zklamáním, nakonec se z kanálu v Oklahoma City vrátila se stříbrem z hlídek a především zlatem ze závodu kanoistek. Po pondělním příletu připustila, že neúspěch v časovce kayakcrossu, který ji vyřadil i z boje o medaile v její druhé silné disciplíně, jí možná ve finále pomohl k senzačnímu titulu.
„Jsem ráda, že jsem to i díky trenérovi a všem v týmu zvládla nějak hodit za hlavu. A povedlo se mi potom koncentrovat se na slalom a možná to i díky tomu bylo lepší. Samozřejmě mě to mrzí hodně, protože si myslím, že v crossu byla šance na lepší výsledek, ale tohle mi to vynahradilo a jsem spokojená,“ uvedla Kneblová.
Loni se na kánoi vůbec neprobojovala do české reprezentace, ale letos se vrátila ve velkém stylu, když v této kategorii vyhrála jeden ze závodů Světového poháru. Jeden triumf v SP si připsala i v kayakcrossu.
„Z nepovedené nominace minulý rok jsem si hodně vzala. Podle mě proto, že se to nepovedlo, tak jsem teď tam, kde jsem. Dalo mi to hodně motivace i mentální odolnosti. Takže jsem ráda i za tyhle chyby a neúspěchy,“ řekla třiadvacetiletá reprezentantka.
Do dvanáctičlenného finále Kneblová v dějišti příštích olympijských soutěží ve vodním slalomu proklouzla jako poslední a boj o medaile zahajovala.
Před finále se v horku necítila optimálně, ale na její jízdu nakonec v závodě plném chyb žádná soupeřka nestačila. Dlouhé čekání na židli pro vedoucí závodnici se tak proměnilo ve zlatou radost.
„Už jsem párkrát takhle čekala a zrovna na tomhle závodě to bylo ještě víc nepříjemné, protože celé finále je strašně dlouhé, takže jsem tam seděla strašně dlouho. Ale nakonec to byl skvělý zážitek. Byla jsem hrozně ráda, že tam se mnou čekal trenér i strýc David (televizní reportér),“ řekla svěřenkyně Lukáše Kubričana, která získala první individuální medaili z velké seniorské akce.
„Je pravda, že teď už se moc stoupat nedá. Samozřejmě to ale není něco, co by mě nějak ukonejšilo. Jsem hrozně motivovaná do další části sezony a uvidíme, co to přinese. Jsou před námi ještě další důležité závody, takže rozhodně se to teď nezastavuje,“ prohlásila Kneblová, jež pár týdnů před seniorským šampionátem vybojovala tři zlaté medaile na MS do 23 let v Krakově.