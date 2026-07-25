Další zlato z Oklahoma City. Přindiš je mistrem světa v kayakcrossu

Vít Přindiš je mistrem světa v kayakcrossu, rozhodl vydařeným manévrem v závěru finále, kterým se natlačil před Švýcara Dimitriho Marxe. Na MS ve vodním slalomu v Oklahoma City tak česká výprava získala třetí zlatou medaili a celkově sedmý cenný kov. Olga Samková skončila v malém finále druhá a celkově tak obsadila šestou pozici. Kateřina Beková, Jakub Krejčí i Matyáš Novák vypadli ve čtvrtfinále.
Po zlatu na kajaku z Augsburgu 2022 vybojoval sedmatřicetiletý Přindiš druhý světový titul v kariéře.
Výsledky mistrovství světa ve vodním slalomu
Výsledky mistrovství světa ve vodním slalomu
Kayakcross:
Muži: 1. Přindiš (ČR), 2. Marx (Švýc.), 3. Leaver (Brit.), ...11. Krejčí, 13. Novák (oba ČR).
Ženy: 1. Marxová (Švýc.), 2. N. Foxová (Austr.), 3. Lazkanová (Šp.), ...6. Samková, 11. Beková (obě ČR).