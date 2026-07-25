Vodní slalom

Další zlato z Oklahoma City. Přindiš je mistrem světa v kayakcrossu


25. 7. 2026Aktualizovánopřed 20 mminutami|Zdroj: ČTK
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Přindiš: Je to nádherný závěr po nepovedeném slalomu
Zdroj: ČT sport

Vít Přindiš je mistrem světa v kayakcrossu, rozhodl vydařeným manévrem v závěru finále, kterým se natlačil před Švýcara Dimitriho Marxe. Na MS ve vodním slalomu v Oklahoma City tak česká výprava získala třetí zlatou medaili a celkově sedmý cenný kov. Olga Samková skončila v malém finále druhá a celkově tak obsadila šestou pozici. Kateřina Beková, Jakub Krejčí i Matyáš Novák vypadli ve čtvrtfinále.

Po zlatu na kajaku z Augsburgu 2022 vybojoval sedmatřicetiletý Přindiš druhý světový titul v kariéře.

Výsledky mistrovství světa ve vodním slalomu

Kayakcross:

Muži: 1. Přindiš (ČR), 2. Marx (Švýc.), 3. Leaver (Brit.), ...11. Krejčí, 13. Novák (oba ČR).

Ženy: 1. Marxová (Švýc.), 2. N. Foxová (Austr.), 3. Lazkanová (Šp.), ...6. Samková, 11. Beková (obě ČR).

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Jízdy Olgy Samkové
Zdroj: ČT sport
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Krejčí: Jsem spokojený se šampionátem a vlastně i s dneškem
Zdroj: ČT sport
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Beková: Světový šampionát hodnotím hořkosladce
Zdroj: ČT sport

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