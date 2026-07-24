Kneblová na MS ve vodním slalomu vybojovala zlato, Kratochvíl má bronz

Kanoistka Tereza Kneblová vybojovala na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City zlatou medaili, Lukáš Kratochvíl má bronz. Ve finále ho porazili jen Španěl Miquel Travé a Brit Adam Burgess. Třetí česká finalistka Adriana Morenová skončila dvanáctá. Po čtvrtečním triumfu kajakáře Jakuba Krejčího tak má Česko na tomto MS druhé zlato a šestou medaili.
Kneblová vyhrála o 2,52 sekundy před Monicou Doriaovou z Andorry a má první medaili z velké seniorské akce.
Kneblová se loni na kánoi vůbec neprobojovala do české reprezentace, ale letos se vrátila ve velkém stylu, když v této kategorii vyhrála jeden ze závodů Světového poháru. Šampionát v Oklahomě pro ni začal nezdarem v časovce kayakcrossu, který ji vyřadil i z boje o medaile v její druhé silné disciplíně.
Na kánoi si to vynahradila. Ve středu se s českou hlídkou radovala ze stříbra a v pátek byla v individuálním závodě ještě lepší. Do finále na rozdíl od australské hvězdy Jessiky Foxové proklouzla i se čtyřmi trestnými sekundami z posledního dvanáctého místa, takže boj o medaile zahajovala.
Na její jízdu nakonec v závodě plném chyb žádná soupeřka nestačila. Třiadvacetiletou českou reprezentantku neporazila ani obhájkyně titulu Klaudia Zwoliňská z Polska, která získala bronz.
Kneblová počínání svých soupeřek sledovala na židli pro vedoucí závodnici a nemohla uvěřit, co se stalo. „Snažím se to zpracovat, je to neskutečné. Jsem strašně vděčná za to, kam jsem se posunula. Vůbec nevím, co se stalo, můj mozek moc nefunguje. Myslela jsem si, že to byla dobrá jízda, ale nikdy bych nevěřila, že to bude stačit na první. Branky byly níž, dost se chybovalo,“ řekla po závodě.
Před finále se novopečená světová šampionka necítila optimálně. „Věděla jsem, že to nebyla bezchybná jízda, ale potvrdilo se, že to někdy stačí i takhle. Tohle je fakt pohádka a budu na to vzpomínat do konce života,“ svěřila se.
Druhá Češka ve finále Adriana Morenová doplatila na padesátisekundovou penalizaci na čtvrté brance a účast na mistrovství světa, kterou jí uvolněním svého místa umožnila Tereza Michalová, proměnila ve 12. pozici.
Jednadvacetiletý Kratochvíl získal medaili hned při premiéře na seniorském MS. Ztratil 1,61 sekundy na vítězného Španěla Miquela Travého, za stříbrným Britem Adamem Burgessem zaostal jen o 12 setin. Finále jel excelentně, ztratil jen na přejezdu do čtrnácté branky. V cíli se zařadil na druhé místo za Travého a čekal, jak si povede zbývajících šest závodníků.
Nakonec ho předstihl už jen Burgess. „Celá jízda byla až na tu jednu chybičku dobrá. Když jsem dojel, byl jsem spokojený, i když jsem si myslel, že to (na medaili) stačit nebude. Stačilo to, takže jsem úplně nadšený,“ řekl.
Mladý český kanoista proměnil v cenný kov hned první start na seniorském šampionátu a navázal na úspěchy z mládežnických mistrovství světa a Evropy, kde mezi kanoisty posbíral šest medailí. Stále platí, že z každého startu mezi kanoisty na mistrovství světa vytěžil medaili. „Myslel jsem si, že teď je hodně velká šance, že se to nepovede, ale povedlo se to, takže ten plamínek držím dál. První mistrovství světa a mám medaili, je to šílený,“ dodal Kratochvíl.
Čeští reprezentanti v kategorii C1 napodobili úspěch z MS 2021 v Bratislavě, kde získal zlato Václav Chaloupka a bronz Gabriela Satková. Celkem má česká výprava na tomto MS šest medailí.
Výsledky mistrovství světa ve vodním slalomu
Výsledky mistrovství světa ve vodním slalomu
Muži:
C1: 1. Travé (Šp.) 88,28 (0 trestných sekund), 2. Burgess (Brit.) -1,49 (0), 3. Kratochvíl -1,61 (0), ...v semifinále 25. Chaloupka, v kvalifikaci 39. Rohan (všichni ČR).
Ženy:
C1: 1. Kneblová (ČR) 100,52 (0), 2. Doriaová (And.) -2,52 (0), 3. Zwoliňská (Pol.) -2,69 (0), .. 12. Morenová -53,19 (52), v kvalifikaci 33. M. Satková (obě ČR).