Do finále kajakářů na MS ve vodním slalomu postoupil z českých reprezentantů z druhého místa Jakub Krejčí. Mezi ženami se kvalifikovala Amálie Hilgertová 5. nejlepším časem. Mimo finálovou dvanáctku skončili Jiří Prskavec, Vít Přindiš i Kateřina Beková. Přímý přenos finále sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Krejčí jako vítěz kvalifikace nastupoval v semifinále jako poslední. Nejlepší kajakář sezony Světového poháru zvládl jízdu s přehledem a vyhnul se penalizaci.
Jen kvůli lehkému zvolnění v posledních záběrech se zařadil na druhé místo o dvě setiny za Brita Josepha Clarkea. Po stříbru z časovky kayakcrossu tak bude ve Spojených státech amerických útočit na další medaili.
Naopak loňský bronz neobhájí Prskavec. Olympijský šampion z Tokia měl dobrou první polovinu tratě, ale pak ztratil zejména na přejezdu do 14. branky a obsadil 14. pozici.
V divokém závodě plném selhání favoritů ho nakonec od postupu dělilo 59 setin sekundy. „Já upřímně moc nevím, co jsem tam udělal. Asi jsem se až moc snažil dojet do té protivody. Stálo mě to strašně moc času,“ litoval v rozhovoru pro Českou televizi.
Mistr světa z roku 2022 Přindiš měl po nadějích, když se zdržel ve válci u čtvrté branky, která dělala řadě závodníků velké problémy. Nakonec ztratil téměř 22 sekund a obsadil 22. příčku.
Osmadvacetiletá Hilgertová po 26. místě v kvalifikaci startovala v semifinále jako pátá, zajela čistě a v cíli se radovala z průběžného vedení.
„Já jsem velmi spokojená s tím, co jsem tam předvedla. Ta voda člověku po cestě vůbec nepomůže. Jsem ráda, že jsem se s tím popasovala odshora dolů s naprostým nasazením. Myslím si, že jsem předvedla nejvíc, co šlo,“ řekla České televizi před tím, než znala konečný výsledek.
Nakonec se před ni dostaly jen čtyři soupeřky. Byla o 1,62 sekundy pomalejší než vítězka semifinále Li Š'-tching z Číny.
Mistryně Evropy z roku 2019 už má jistotu, že na kajaku dopadne na globálním vrcholu sezony nejlépe v kariéře. Dosud byla jejím maximem 15. příčka z roku 2019.
Čerstvá vicemistryně světa z časovky kayakcrossu Beková si připsala dvě trestné sekundy hned na čtvrté brance a nakonec na vítěznou Číňanku ztratila 5,20 sekundy.
Původně figurovala ve výsledkové listině na osmnácté pozici, po dodatečné diskvalifikaci Brazilky Any Satilaové si o jedno místo polepšila.
Od finále ji dělilo 1,43 sekundy. „Byla jsem hodně nervózní. Nějak mi hrozně došlo, neměla jsem vůbec sílu od 15. branky a s tím se jede hrozně těžce,“ uvedla.