Wimbledon nám Češkám jde díky pestré hře a vzorům, shodují se Nosková s Muchovou

Finále ženské dvouhry ve Wimbledonu bude mít potřetí ze čtyř posledních ročníků české obsazení a tento rok historicky dvojnásobné. Letošní finalistky Linda Nosková a Karolína Muchová vidí důvody úspěchů v pestré hře a vyzdvihly příklady úspěšných předchůdkyň jako jsou Petra Kvitová, Jana Novotná či Martina Navrátilová.
„Žádnou teorii, proč to tak je, nemám. Ale ano, český tenis má skvělou historii,“ řekla Muchová. „Určitě pomáhá i fakt, že je nás na okruhu tolik. Když jsem byla mladší, vzhlížela jsem k holkám, které byly o pět let starší, a viděla jsem, jak se jim daří. To mi dodalo víru, že to dokážu také. Je krásné, že z tak malé země máme tolik dobrých hráček,“ doplnila.
Muchová s Noskovou připravily české finále ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii. V roce 1986 tam bojovaly o titul Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou, ta už ale reprezentovala USA.
Právě historie a tradice včetně triumfů Jany Novotné v roce 1998 či dvou Petry Kvitové v letech 2011 a 2014 byly pro letošní finalistky inspirativní. „Potkávám se tu s Martinou Navrátilovou. Sledovat její zápasy v jiné éře bylo fascinující. Bylo skvělé vidět, jak chodila po každém míči stylem servis – volej. Ona je rozhodně jednou z největších legend,“ připomněla Muchová.
Důležitost vzorů a ikon potvrdila i Nosková. „Český ženský tenis byl odjakživa neuvěřitelný. Když se podíváte deset, dvacet nebo třicet let zpátky, vždycky se našel někdo, kdo zářil. Pořád v tom pokračujeme, máme skvělé juniorky a nastupující mládež. Je úžasné vidět, že u nás tenis pořád takhle žije. Pro mě je klíčové vědomí, že i když jsme tak malá země, tak pokud máme ke komu vzhlížet, dokážeme ve světě velké věci,“ podotkla Nosková.
Na kontinuální úspěchy českých hráček na trávě a ve Wimbledonu se na tiskových konferencích ptají i zahraniční novináři. O to více, že ačkoliv je v Česku řada antukových a betonových kurtů, ty travnaté jsou spíše výjimkou. Nosková přiznala, že poprvé hrála na travnatém povrchu v roce 2023.
„Pamatuju si na svůj úplně první trénink. Bylo to tehdy v Nottinghamu s Barborou Strýcovou, která se zrovna vracela k tenisu. A já byla úplně ztracená,“ vzpomínala. „Bára měla na trávě skvělé výsledky, takže chytit její rytmus bylo hrozně těžké. I k ní jsem vždy vzhlížela, takže bylo super si s takhle zkušenou hráčkou zahrát. V té chvíli by mě však ani ve snu nenapadlo, že mě tráva jednou bude takhle bavit,“ uvedla Nosková.
Obě si pochvalují, že na trávě mohou využít svou kreativní hru. „Řekla bych, že u nás v Česku jsme všechny na kurtu, co se týče stylu i pojetí tenisu, vedené dost podobně. Jsme hodně kreativní, takže nám tráva dává prostor využít všechny stránky tenisu. Ať už to byl kdysi styl servis – volej, nebo dnes různé čopy a hra na síti. Máme zkrátka tu pestrost, kterou můžeme na trávě prodat, a je to vidět,“ řekla Nosková.
Právě Muchová je kreativní hrou pověstná. „Nikdy jsem nehrála jinak. Je to pro mě naprosto přirozené, hraju takto odmalička. Těžko říct, komu připsat největší zásluhy, ale určitě musím zmínit dvě trenérky z mého rodného města, se kterými jsem se připravovala kolem svých deseti let, tedy Janu Novotnou a Sylvii Štefkovou. Ty mě v tomto stylu jednoznačně podporovaly a snažily se ho dál rozvíjet. Nikdy mi neřekly: ‚Ne, tohle fungovat nebude‘,“ popsala.
„Pracovaly jsme na čopech a detailech, i když mi to jako dítěti ještě moc nešlo. Takže zásluha patří jim a pak samozřejmě všem dalším trenérům, které jsem si v průběhu kariéry vybrala. Klíčem vždycky bylo tenhle typ hry dál rozvíjet,“ uvedla Muchová.
Vynikající česká škola
Pomohla jí také podpora nejbližšího okolí. „Jako dítě jsem k tenisu nebyla vyloženě vedená stylem, že by mi rodiče říkali, že musím hrát, jak to v mnoha případech bývá. Když jsem byla malá, tak jsem to moc nesledovala. Myslím, že co je to vůbec grandslam, jsem zjistila až v pubertě. Jak jsem ale stárla a ohlížela se zpět na všechny ty skvělé výsledky našich českých legend, přišlo mi neuvěřitelné, kolik českých holek tu dokázalo vyhrát. Každá z nich navíc hraje trochu jinak, což je na tom pěkné. Máme opravdu hodně dobrých hráček. I letos jsme ve čtvrtém kole byly čtyři Češky. Máme zkrátka v tenise skvělou tradici,“ uvedla Muchová.
Nad otázkami na „český recept“ na úspěch se tak už obě spíš usmějí. „Vždycky se snažím vymyslet něco kreativního nebo nového, ale nakonec je to pořád ta samá otázka a vlastně i stejná odpověď. Netuším. Na to, jak jsme malá země, máme v Česku hodně tenisových škol. Máme také spoustu vynikajících trenérů, kteří pracovali s nejužší světovou špičkou. Kdybych to věděla, věřím, že by to ostatní země už dělaly úplně stejně. Jsem zkrátka hrdá na to, že má naše země tolik skvělých šampionek,“ doplnila Nosková.