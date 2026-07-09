Tenis

AKTUALIZUJEMEFantastický úspěch českého tenisu. Nosková a Muchová obstarají finále Wimbledonu


9. 7. 2026Aktualizovánopřed 9 mminutami|Zdroj: ČT sport

Linda Nosková porazila Ukrajinku Martu Kosťukovou 6:4 a 6:4 a utká se ve Wimbledonu v prvním českém grandslamovém finále s Karolínou Muchovou. Ta po odvráceném mečbolu porazila Američanku Coco Gauffovou 6:2, 1:6 a 7:6. Rozhodující super tie-break vyhrála 12:10.

Muchová i Nosková usilují o svůj první triumf na grandslamu v kariéře. Zatímco devětadvacetiletá Muchová si už zahrála finále na French Open, pro jednadvacetiletou Noskovou je to premiéra. Poprvé v historii také bude mít finále ženského Wimbledonu čistě české složení.

Karolína Muchová po proměněném mečbolu
Zdroj: REUTERS/Toby Melville

Dominance v prvním setu, útlum ve druhém a thriller v tom třetím

Muchová porazila dvojnásobnou grandslamovou šampionku Gauffovou podruhé za sebou, navázala na letošní vítězství ze čtvrtfinále antukového turnaje ve Stuttgartu. Upravila bilanci vzájemných zápasů na 2:6. Na turnaji porazila třetí grandslamovou šampionku: předtím vyřadila také Japonku Naomi Ósakaovou nebo Barboru Krejčíkovou. V 29 letech se Muchová stala nejstarší premiérovou finalistkou ve Wimbledonu od Nathalie Tauziatové v roce 1998.

Svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda vstoupila do utkání lépe a poté, co od stavu 0:1 získala pět gamů v řadě, využila později na servisu první setbol. Ve druhé sadě však Gauffová reagovala. Od stavu 1:1 se jí podařilo Muchovou dvakrát brejknout a díky stoprocentnímu servisu nepovolila už české tenisce ani game.

Coco Gauffová
Zdroj: REUTERS/Marko Djurica

Třetí set přinesl napínavou přetahovanou. Muchová nejprve nevyužila ve čtvrtém gamu dva brejkboly, za stavu 4:4 ale dvě šance soupeřky odvrátila.

Rozhodl super tie-break: Muchová přišla o vedení 6:3 a za stavu 8:9 čelila mečbolu. Gauffová však proti němu zahrála při snaze o kraťas míč do sítě a další šanci už nedostala. Česká tenistka vzápětí sice také svůj první mečbol nevyužila, ale druhý už proměnila.

Výsledky Wimbledonu

Ženy: dvouhra – semifinále: Muchová (10-ČR) – Gauffová (7-USA) 6:2, 1:6, 7:6 (12:10), Nosková (9-ČR) – Kosťuková (12-Ukr.) 6:4, 6:4.

Juniorky: čtyřhra – čtvrtfinále: Žoldáková, Wobkerová (8-ČR/Něm.) – Pircherová, Jošidaová (Rak./Jap.) 6:1, 6:1.

České tenistky ve finále dvouhry na grandslamových turnajích od roku 1993

2026 (Wimbledon): Linda Nosková a Karolína Muchová
2024 (Wimbledon): Barbora Krejčíková (vítězka)
2023 (Wimbledon): Markéta Vondroušová (vítězka)
2023 (French Open): Karolína Muchová
2021 (Wimbledon): Karolína Plíšková
2021 (French Open): Barbora Krejčíková (vítězka)
2019 (French Open): Markéta Vondroušová
2019 (Australian Open): Petra Kvitová
2016 (US Open): Karolína Plíšková
2015 (French Open): Lucie Šafářová
2014 (Wimbledon): Petra Kvitová (vítězka)
2011 (Wimbledon): Petra Kvitová (vítězka)
1998 (Wimbledon): Jana Novotná (vítězka)
1997 (Wimbledon): Jana Novotná
1993 (US Open): Helena Suková
1993 (Wimbledon): Jana Novotná

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