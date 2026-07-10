Lehečka mění po osmi letech trenéra

Jiří Lehečka se po osmi letech rozloučil s trenérem Michalem Navrátilem, pod jehož vedením se dostal do světové špičky. Jméno příštího trenéra neoznámil.
„Když se ohlédnu zpět, vidím osm let plných práce, obětí, výher i proher. Každá z nich měla svůj význam. Děkuju za to, Michale, že jsi byl součástí této cesty. Za podporu, upřímnost, náročnost i víru ve chvílích, kdy to nebylo jednoduché,“ prohlásil čtrnáctý hráč žebříčku ATP.
Čtyřiadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi pod vedením syna bývalého daviscupového kapitána Jaroslava Navrátila postoupil do sedmi finále na elitním okruhu. Dvě, předloni v Adelaide a loni v Brisbane, proměnil v zisk titulu. Na grandslamech jsou Lehečkovým maximem dvě čtvrtfinále, nyní ve Wimbledonu vypadl v osmifinále s favorizovaným Alexandrem Zverevem.
„Jsem vděčný za všechno, co jsme společně vybudovali. Zároveň ale vím, že minulost je jen základem pro to, co teprve přijde. S pokorou, velkou motivací a obrovským odhodláním se těším na další kapitolu. Ta nejlepší ještě může být před námi,“ uvedl Lehečka, jenž letos koncem května vystoupal na životní 12. místo žebříčku. Kdo bude jeho příštím trenérem, neoznámil.
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