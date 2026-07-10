Navrátilová: Mohu být v klidu, budeme mít českou vítězku. Je to šíleně dobré

Výjimečný úspěch v podobě postupu Karolíny Muchové a Lindy Noskové do finále Wimbledonu vzbudil velký ohlas v tenisovém světě včetně Martiny Navrátilové. Podle legendární tenistky Češky na londýnském grandslamu ukazují, čeho jsou schopné.
„Je o neuvěřitelný úspěch. Hlavně Karolína, i když nehrála nejlepší tenis, tak bojovala a vyhrála,“ řekla Navrátilová. „Teď mohu být v klidu a jen si to užívat, protože budeme mít další českou vítězku. Říkám vám, že Češky ve Wimbledonu ukazují, co umí. Je to šíleně dobré,“ podotkla pro BBC.
Nasazená desítka Muchová postoupila do finále po čtvrtečním vítězství nad – o tři příčky výše postavenou – Američankou Coco Gauffovou 6:2, 1:6, 7:6. V rozhodujícím super tie-breaku odvrátila za stavu 8:9 mečbol a zvítězila 12:10. Turnajová devítka Nosková postoupila po výhře nad Ukrajinkou Martou Kosťukovou, kterou zdolala 6:4, 6:4.
„Je to pro obě příležitost. Lindě je jednadvacet let, a i když to nevyhraje, tak má ještě spoustu příležitostí. Karolína je teď také zdravá. Jsem moc ráda a pyšná,“ řekla Navrátilová. Další z gratulantek byla na sociálních sítích i wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová.
Utkání Muchové proti Gauffové nadchlo i bývalou tenistku a trojnásobnou grandslamovou šampionku Američanku Jennifer Capriatiovou. „Byl to fantastický zápas. Pro Coco to byla strašně tvrdá porážka, ale ona má spoustu času. Cítím, že tohle je unikátní šance pro Muchovou, která je opravdu skvělou tenistkou. Připomíná mi, jaký byl tenis v dřívější době,“ napsala Capriatiová na sociální síti X.
Organizátoři Wimbledonu vytvořili pro Muchovou a Noskovou také speciální grafiku. Ta představuje šachovnici, v níž se na obou stranách pohybují obě finalistky, a přidali k nim popis „čas na jejich tah“. Nápis Czech Mate je i slovní hříčkou pro tzv. šach mat. Mezinárodní tenisová asociace WTA pro změnu k fotce Muchové po utkání připsala: „Tento zápas měl vše.“
Ryze české finále se uskuteční ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii. V roce 1986 zde bojovaly o titul Hana Mandlíková s Navrátilovou, ta už ale reprezentovala USA. Naposledy na grandslamu bylo československé finále v roce 1989 na Australian Open mezi Ivanem Lendlem a Miloslavem Mečířem.
Oběma hráčkám gratulovali také zástupci Českého tenisového svazu. „Došla nám slova. Historicky první české finále se dvěma českými reprezentantkami. Holky, posíláme obrovskou gratulaci a už se nemůžeme dočkat. Tohle bude teprve podívaná,“ napsali na sociálních sítích.
K blahopřáním se také připojil Český olympijský výbor, který české finále označil za „historický moment“ a vyhlížel „neskutečnou podívanou“. Připomněl také společný start Muchové a Noskové ve čtyřhře na olympijských hrách v Paříži 2024.
„Pro olympiádu v Paříži se daly dohromady na poslední chvíli. Vlastně kvůli zranění Markéty Vondroušové. Kája s Lindou se moc neznaly. Před Hrami spolu ani netrénovaly a neměly ani sladěný dress code. Nakonec si ale rozuměly parádně. Na kurtu i lidsky. A dotáhly to až do semifinále. Čtvrté místo bylo úžasným úspěchem. A nyní, po dvou letech, stanou proti sobě. V největším zápase tenisové historie. V prvním ryze českém grandslamovém finále. V souboji o wimbledonský titul. Soupeřky, ale pořád velké kamarádky,“ doplnili zástupci ČOV.